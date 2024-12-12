Мэр Омска Шелест решил изменить схему движения транспорта из-за пробок на метромосту

Posted 12 декабря, 06:21
Published 12 декабря, 06:21
Modified 12 декабря, 06:23
Updated 12 декабря, 06:23
В ближайшее время в центре Омска, на съезде с метромоста, снова изменится схема движения для транспорта. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест. По его словам, последние изменения оказались нецелесообразными, и теперь будет возвращен предыдущий вариант.
«Данные, полученные посредством визуального и видеонаблюдения, свидетельствуют о невостребованности трех полос проезжей части для поворота налево при съезде с метромоста на улицу Красный Путь, — уточнил мэр. — Дал поручение руководству департамента транспорта оперативно принять меры по отмене ранее принятых корректировок как неэффективных».
Уже сегодня, 12 декабря, заработает предыдущий вариант схемы движения. Сергей Шелест отметил, что и после этого продолжится непрерывный мониторинг дорожной ситуации. Специалисты профильных служб готовы реагировать на любые изменения.
Напомним: в связи с ремонтом моста имени 60 лет ВЛКСМ именно метромост принял на себя основную транспортную нагрузку. 6 декабря была введена новая схема организации движения, при которой поворот направо от улицы Кемеровской по Красному Пути в сторону метромоста разрешен с двух полос (первой и второй), а поворот налево с улицы Фрунзе на Красный Путь при спуске с метромоста возможен с трех полос (второй, третьей и четвертой).