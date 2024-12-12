Мэр Омска Шелест решил изменить схему движения транспорта из-за пробок на метромосту

Напомним: в связи с ремонтом моста имени 60 лет ВЛКСМ именно метромост принял на себя основную транспортную нагрузку. 6 декабря была введена новая схема организации движения, при которой поворот направо от улицы Кемеровской по Красному Пути в сторону метромоста разрешен с двух полос (первой и второй), а поворот налево с улицы Фрунзе на Красный Путь при спуске с метромоста возможен с трех полос (второй, третьей и четвертой).