Критическая ситуация с тепловыми сетями в Омске: что делает власть

Posted 12 декабря, 14:21
Published 12 декабря, 14:21
Modified 12 декабря, 14:26
Updated 12 декабря, 14:26
Хоценко о состоянии тепловых сетей и предстоящем ремонте:
«Ни для кого не секрет, что в Омске сложилась почти критическая ситуация с состоянием тепловых сетей. В некоторых районах городка Нефтяников и Чкаловска износ превышает 70%. Десятилетиями ничего не ремонтировалось. Средства выделяют, но без помощи федерального бюджета сложно одномоментно решить эту проблему. Летом мы мобилизовали все ресурсы на восстановление работоспособности тепловых сетей в минимальные сроки. Помимо текущего ремонта повреждений будем заниматься капитальным обновлением старых сетей. Но для этого собственных средств у ресурсников недостаточно. Поэтому будем активно участвовать в новых федеральных проектах, в частности в проекте „Инфраструктура для жизни“, в рамках которого средства будут направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры регионов», — отметил Виталий Хоценко.
Основная часть средств пойдет на капремонт сетей «Тепловой компании». В 2025 году на на модернизацию коммунальной инфраструктуры предусмотрено 816 млн рублей, в 2026 году — 905 млн рублей, в 2027 году — 1,19 млрд руб. Всего на три года 2,9 млрд рублей, из которых 1,9 млрд — из федерального бюджета.