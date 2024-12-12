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Posted 12 декабря, 14:21

Published 12 декабря, 14:21

Modified 12 декабря, 14:26

Updated 12 декабря, 14:26

Критическая ситуация с тепловыми сетями в Омске: что делает власть

12 декабря 2024, 14:21
Сюжет
Прямая линия с губернатором Виталием Хоценко 12 декабря 2024 года: онлайн-трансляция

Хоценко о состоянии тепловых сетей и предстоящем ремонте:

«Ни для кого не секрет, что в Омске сложилась почти критическая ситуация с состоянием тепловых сетей. В некоторых районах городка Нефтяников и Чкаловска износ превышает 70%. Десятилетиями ничего не ремонтировалось. Средства выделяют, но без помощи федерального бюджета сложно одномоментно решить эту проблему. Летом мы мобилизовали все ресурсы на восстановление работоспособности тепловых сетей в минимальные сроки. Помимо текущего ремонта повреждений будем заниматься капитальным обновлением старых сетей. Но для этого собственных средств у ресурсников недостаточно. Поэтому будем активно участвовать в новых федеральных проектах, в частности в проекте „Инфраструктура для жизни“, в рамках которого средства будут направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры регионов», — отметил Виталий Хоценко.

Основная часть средств пойдет на капремонт сетей «Тепловой компании». В 2025 году на на модернизацию коммунальной инфраструктуры предусмотрено 816 млн рублей, в 2026 году — 905 млн рублей, в 2027 году — 1,19 млрд руб. Всего на три года 2,9 млрд рублей, из которых 1,9 млрд — из федерального бюджета.

#Юлия Истомина#Прямая линия с губернатором Виталием Хоценко 12 декабря 2024 года: онлайн-трансляция
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