Критическая ситуация с тепловыми сетями в Омске: что делает власть

Основная часть средств пойдет на капремонт сетей «Тепловой компании». В 2025 году на на модернизацию коммунальной инфраструктуры предусмотрено 816 млн рублей, в 2026 году — 905 млн рублей, в 2027 году — 1,19 млрд руб. Всего на три года 2,9 млрд рублей, из которых 1,9 млрд — из федерального бюджета.