Канадец Ги Буше рассказал, какую технику игры будет использовать в «Авангарде»

Posted 12 декабря, 12:15
Published 12 декабря, 12:15
Modified 12 декабря, 12:19
Updated 12 декабря, 12:19
Ги Буше поделился с журналистами, какие тактики работы планирует использовать в «Авангарде». По словам специалиста, для подбора конкретной системы нужно время, главное сейчас — привить игрокам быстрый и агрессивный хоккей.
«За свою тренерскую карьеру я использовал абсолютно разные тактики, и мы посмотрим, что будем применять в „Авангарде“. Для нас важно, чтобы мы грамотно действовали и в нападении, и в обороне, чтобы игроки могли выдерживать давление противника, были нацелены на ворота, действовали мощно и агрессивно. Именно это мы и будем пропагандировать — быстрый и агрессивный», — рассказал тренер.
Также стало известно, что Ги Буше работал с командой дистанционно, в частности, во время подготовки к двум последним матчам — с «Сочи» (6:0) и «Автомобилистом» (4:2).
«Да, конечно, я взаимодействовал с тренерским штабом, потому что смотрел матчи, делал заметки, высылал рекомендации. Я бы хотел находиться здесь в это время, но, к сожалению, не мог этого сделать, потому что занимался документами, у меня заканчивался срок действия паспорта, необходимо было получить новый. Кроме того, у меня прошла достаточно серьезная операция на колене, и мне нельзя кататься до 18–20 декабря. Придется еще вернуться в Канаду, чтобы сохранить страховку. Понятно, что мне не хочется покидать команду, но я вынужден это сделать, и когда вернусь, то уже смогу выходить на лед», — добавил он.
«Что касается последних двух матчей „Авангарда“, то я давал рекомендации и должен сказать, что все большие молодцы. И тренеры, и игроки. Они отлично отреагировали на мои указания, и это принесло свои плоды», — отметил Буше.
Корреспондент Города55 Евгений Игишев был на открытой тренировке команды и вел эфир прямиком из стен G-Drive Арены, посмотреть его можно здесь.