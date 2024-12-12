Хоценко рассказал о создании трехуровневой поддержки бойцов СВО и ветеранов войн

Posted 12 декабря, 15:43
Published 12 декабря, 15:43
Modified 12 декабря, 16:00
Updated 12 декабря, 16:00
Во время прямого эфира Виталия Хоценко ветеран военной службы Юрий Глухов попросил обратить внимание на оказание медицинской помощи военнослужащим и ветеранам. В ответ на это глава региона подчеркнул, что сейчас в Омской области создается трехуровневая поддержка бойцов СВО и ветеранов войн.
«По сути создаём три новых учреждения для комплексного лечения, реабилитации и восстановления. Первый большой объект — новый корпус Клинического медико-хирургического центра. Это будет большой суперсовременный центр с операционными» — отметил Хоценко.
Второй объект — это госпиталь для ветеранов войн на 140 мест, где ветераны и участники СВО будут проходить реабилитационное восстановление. Работы на объекте уже ведутся. На его создание выделено порядка 1 млрд рублей. Третий объект — центр высокотехнологичного протезирования. Это медучреждение создается совместно с ФГУП «ЦИТО» — ведущим предприятием медицинской промышленности и реабилитационной индустрии.
Кроме того, ветераны, участники СВО и их семьи могут и дальше рассчитывать на поддержку в трудоустройстве и в целом в адаптации.
«На омские предприятия и в организации уже удалось трудоустроить более 400 ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Это стало возможно благодаря региональному проекту „Работа для героев“, в рамках которого специалисты кадрового центра помогают нашим защитникам в подборе подходящих вакансий, в организации бесплатного обучения по выбранной специальности. Оказываем помощь и с открытием собственного дела», — заключил Виталий Хоценко.