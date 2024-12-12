Хоценко рассказал о создании трехуровневой поддержки бойцов СВО и ветеранов войн

Второй объект — это госпиталь для ветеранов войн на 140 мест, где ветераны и участники СВО будут проходить реабилитационное восстановление. Работы на объекте уже ведутся. На его создание выделено порядка 1 млрд рублей. Третий объект — центр высокотехнологичного протезирования. Это медучреждение создается совместно с ФГУП «ЦИТО» — ведущим предприятием медицинской промышленности и реабилитационной индустрии.