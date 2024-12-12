Хоценко рассказал, как правительство помогало пострадавшим от паводка в Усть-Ишиме

Posted 12 декабря, 15:18
Published 12 декабря, 15:18
Modified 12 декабря, 15:22
Updated 12 декабря, 15:22
Сегодня на прямой линии с жителями Омской области Виталий Хоценко рассказал, какие меры поддержки получили жители Усть-Ишимского района, пострадавшие от весеннего паводка. Многие из них, как отметил глава региона, уже приобрели новое жилье.
«Порядка 15 тысяч человек получило различные выплаты. Сначала была единовременная выплата 15 тысяч рублей, дальше по 75 и 150 тысяч — за частичную утрату движимого имущества или полную утрату. Многим людям помогли сертификатами. Владельцам 183 домов мы выплатили компенсацию из расчета 9 тысяч рублей за квадратный метр. 218 домов комиссия признала непригодными для проживания и восстановления, их владельцы получили сертификаты на приобретение нового жилья. На сегодня уже 257 жителей Усть-Ишимского района получили сертификаты на приобретение жилья в собственность, это 422 млн рублей, реализовали из них 17», — рассказал губернатор.
Хоценко также отметил, что последствия паводка будут активно устранять и в следующем году, так как пострадали важные социальные объекты: ФАП, школы и детские сады, восстанавливать придется и дороги.
Напомним, что этой весной Усть-Ишимский район Омской области столкнулся с масштабным затоплением во время паводка. Под воду уходили дороги, дома и даже животные, которых вовремя не смоги вывезти из населенного пункта.