Хоценко прокомментировал работы, которые пройдут в затопленном омском Осташково

Posted 12 декабря, 15:21
Published 12 декабря, 15:21
Modified 12 декабря, 15:23
Updated 12 декабря, 15:23
Губернатор Виталий Хоценко сегодня, 12 декабря, на прямой линии ответил на вопрос про затопленные дачные кооперативы в Осташково.
«Был там с командой правительства. На сегодняшний день правительство вместе с ТГК ведет работу. Предполагается, что финансирование работ будет со стороны ТГК. Работы уже ведутся. За это от моего имени отвечает зампредседателя правительства Дмитрий Ушаков», — заявил Хоценко.
Ушаков также подключился к прямой линии.
«Проблему нужно разделить на три составляющих. Первое — отвод воды. За осенний период сбросили более 200 тысяч кубометров воды. Вода полностью не ушла. Мы видим, что она все-таки осталась. Причины пока не удается установить. Вода поступает со стороны золоотвала, также грунтовые воды из-под земли. Второе — создание системы отведения воды. Предпроектные работы уже ведутся. К лету можно будет создать. Третье — определение причины затопления», — рассказал Дмитрий Ушаков.
Напомним, летом омичи сообщили о потопах в микрорайоне Осташково и расположенных поблизости дачных кооперативах. Садоводы считают, повышение уровня воды может быть связано со сливом вод с золоотвала ТЭЦ-5.
Город55 ездил в затопленное дачные кооперативы в первой половине сентября. Под водой находились аллеи, грядки, топило домики и погреба. Здесь можно посмотреть картину дачного наводнения в начале осени. А вот так дачные кооперативы выглядели, когда температура воздуха стала опускаться ниже нуля: