Хоценко прокомментировал работы, которые пройдут в затопленном омском Осташково

Город55 ездил в затопленное дачные кооперативы в первой половине сентября. Под водой находились аллеи, грядки, топило домики и погреба. Здесь можно посмотреть картину дачного наводнения в начале осени. А вот так дачные кооперативы выглядели, когда температура воздуха стала опускаться ниже нуля: