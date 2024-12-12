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Posted 12 декабря, 15:21

Published 12 декабря, 15:21

Modified 12 декабря, 15:23

Updated 12 декабря, 15:23

Хоценко прокомментировал работы, которые пройдут в затопленном омском Осташково

Хоценко прокомментировал работы, которые пройдут в затопленном омском Осташково

12 декабря 2024, 15:21
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru.
Сюжет
Прямая линия с губернатором Виталием Хоценко 12 декабря 2024 года: онлайн-трансляция
Осенью с затопленных территорий откачали 200 тысяч «кубов» воды.

Губернатор Виталий Хоценко сегодня, 12 декабря, на прямой линии ответил на вопрос про затопленные дачные кооперативы в Осташково.

«Был там с командой правительства. На сегодняшний день правительство вместе с ТГК ведет работу. Предполагается, что финансирование работ будет со стороны ТГК. Работы уже ведутся. За это от моего имени отвечает зампредседателя правительства Дмитрий Ушаков», — заявил Хоценко.

Ушаков также подключился к прямой линии.

«Проблему нужно разделить на три составляющих. Первое — отвод воды. За осенний период сбросили более 200 тысяч кубометров воды. Вода полностью не ушла. Мы видим, что она все-таки осталась. Причины пока не удается установить. Вода поступает со стороны золоотвала, также грунтовые воды из-под земли. Второе — создание системы отведения воды. Предпроектные работы уже ведутся. К лету можно будет создать. Третье — определение причины затопления», — рассказал Дмитрий Ушаков.

Напомним, летом омичи сообщили о потопах в микрорайоне Осташково и расположенных поблизости дачных кооперативах. Садоводы считают, повышение уровня воды может быть связано со сливом вод с золоотвала ТЭЦ-5.

Город55 ездил в затопленное дачные кооперативы в первой половине сентября. Под водой находились аллеи, грядки, топило домики и погреба. Здесь можно посмотреть картину дачного наводнения в начале осени. А вот так дачные кооперативы выглядели, когда температура воздуха стала опускаться ниже нуля:

«Плакать хочется»: как затопленные дачи в омском Осташково сковывает льдом
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Губернатор#Осень#Наводнение#ТГК-11#ТЭЦ-5#Садоводы#Золоотвал#Осташково#Прямая линия с губернатором Виталием Хоценко 12 декабря 2024 года: онлайн-трансляция
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