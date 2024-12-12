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Posted 12 декабря, 14:56

Published 12 декабря, 14:56

Modified 12 декабря, 14:58

Updated 12 декабря, 14:58

Иллюстрация

«Это объект номер один»: Хоценко рассказал про стройку аэропорта «Омск-Федоровка»

12 декабря 2024, 14:56
Фото: 1MI. Иллюстрация
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Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня, 12 декабря, во время прямой линии прокомментировал стройку аэропорта «Омск-Федоровка».

«До такой стадии, до которой мы уже дошли в строительстве аэропорта „Федоровка“, мы еще ни разу не заходили. Мы заключили концессионное соглашение на строительство комплекса. Если все будет хорошо, то к концу 2028 года объект будет введен в эксплуатацию. Это объект номер один», — заявил Хоценко.

Отметим, что строить «Федоровку» будет «Омскаэроинвест». По данным Rusprofile, организация зарегистрирована в 2023 году. Находится под управлением компании «Аэропорты регионов».

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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Прямая линия с губернатором Виталием Хоценко 12 декабря 2024 года: онлайн-трансляция
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