«Это объект номер один»: Хоценко рассказал про стройку аэропорта «Омск-Федоровка»

Posted 12 декабря, 14:56
Published 12 декабря, 14:56
Modified 12 декабря, 14:58
Updated 12 декабря, 14:58
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня, 12 декабря, во время прямой линии прокомментировал стройку аэропорта «Омск-Федоровка».
«До такой стадии, до которой мы уже дошли в строительстве аэропорта „Федоровка“, мы еще ни разу не заходили. Мы заключили концессионное соглашение на строительство комплекса. Если все будет хорошо, то к концу 2028 года объект будет введен в эксплуатацию. Это объект номер один», — заявил Хоценко.
Отметим, что строить «Федоровку» будет «Омскаэроинвест». По данным Rusprofile, организация зарегистрирована в 2023 году. Находится под управлением компании «Аэропорты регионов».