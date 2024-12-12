Дэйв Барр рассказал, чем будет заниматься в штабе тренера «Авангарда» Ги Буше

Сегодня «Авангард» проведет две ознакомительные тренировки: первая — с акцентом на нападение, вторая — на оборону. Во время общения с представителями клуба Буше отметил, что не хочет рушить существующую игру команды, его задача — принести что-то свое, учитывая особенности уже имеющегося.