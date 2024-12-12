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Posted 12 декабря, 09:37

Published 12 декабря, 09:37

Modified 12 декабря, 09:39

Updated 12 декабря, 09:39

Дэйв Барр рассказал, чем будет заниматься в штабе тренера «Авангарда» Ги Буше

Дэйв Барр рассказал, чем будет заниматься в штабе тренера «Авангарда» Ги Буше

12 декабря 2024, 09:37
Фото: ХК «Авангард».
Барр рассказал, что будет отвечать за игру в меньшинстве и работу с защитниками.

Сегодня в Омск прибыли главный тренер «Авангарда» Ги Буше и его помощник Дэйв Барр. Специалисты уже встретились с командой и рассказали, как будет строиться дальнейшая работа. Известно, что Барр займется игрой в меньшинстве и защитниками.

«Моей основной зоной ответственности будет работа с защитниками и игра в меньшинстве. Я имею достаточно большой опыт в этих областях при работе в НХЛ, и я сам был защитником. Ги будет отвечать за большинство. Это важные аспекты игры, которые помогают выигрывать матчи и имеют большое значение», — сказал Барр.
Дождались: в Омск прибыл главный тренер «Авангарда» Ги Буше
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Барр добавил, что во время просмотра трансляций матчей «Авангарда» успел проникнуться симпатией к омским болельщикам, Главная цель, которая будет стоять перед командой и тренерским штабом — побеждать.

«Смотрел трансляции из Омска и заметил, что здесь потрясающие болельщики. Мы с нетерпением ждали приезда, и все, чего мы хотим, — это побеждать», — заявил он.

Сегодня «Авангард» проведет две ознакомительные тренировки: первая — с акцентом на нападение, вторая — на оборону. Во время общения с представителями клуба Буше отметил, что не хочет рушить существующую игру команды, его задача — принести что-то свое, учитывая особенности уже имеющегося.

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