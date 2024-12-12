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Posted 12 декабря, 05:16

Published 12 декабря, 05:16

Modified 12 декабря, 05:18

Updated 12 декабря, 05:18

Долг Арсена Пономарева продали по цене в 120 раз ниже номинала

163-миллионный долг владельца «НоваТора» продали всего за миллион с небольшим

12 декабря 2024, 05:16
Фото: 1MI.

Долг Арсена Пономарева продали по цене в 120 раз ниже номинала

Конкурсный управляющий опубликовал официальное сообщение о сделке.

В Омске сейчас продолжается банкротство ООО «НоваТор» — крупной фирмы, единственным учредителем которой является известный бизнесмен Арсен Пономарев. В августе Город55 писал о том, что конкурсный управляющий Вардан Варданян выставил на торги очередной ценный актив компании, право потребовать с учредителя 163,3 млн рублей, возникшее благодаря привлечению Пономарева к субсидиарной ответственности. Сегодня, 12 декабря, стало известно, что этот актив продан.

Из опубликованного Варданяном официального сообщения следует, что в общей сложности нашлось 6 потенциальных покупателей — 2 из Воронежской области, по одному с Кубани, из Волгограда, из Свердловской области и Алтайского края. Победителем торгов стал волгоградец Юрий Юсов, действующий в интересах зарегистрированного в Омске ИП Михаила Одинцова. Только он предложил цену — начальные 1 333,8 тысяч рублей. Таким образом, долг Пономарева достанется Одинцову по цене в 120 раз ниже номинала.

Напомним: суд признал учредителя «НоваТора» виновником сложившегося в компании положения. Пономарев пытался оспорить это решение, но потерпел неудачу и в итоге задолжал собственной компании крупную сумму денег. Долги «НоваТора» перед кредиторами исчисляются сотнями миллионов рублей.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Торги#Новости#Новатор#Арсен Пономарев
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