163-миллионный долг владельца «НоваТора» продали всего за миллион с небольшим

Из опубликованного Варданяном официального сообщения следует, что в общей сложности нашлось 6 потенциальных покупателей — 2 из Воронежской области, по одному с Кубани, из Волгограда, из Свердловской области и Алтайского края. Победителем торгов стал волгоградец Юрий Юсов, действующий в интересах зарегистрированного в Омске ИП Михаила Одинцова. Только он предложил цену — начальные 1 333,8 тысяч рублей. Таким образом, долг Пономарева достанется Одинцову по цене в 120 раз ниже номинала.