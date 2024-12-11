Вместо тепла — 15 градусов: омичи пожаловались на холод в школе № 28

Синоптики тем временем прогнозируют дальнейшее снижение температуры в регионе. До четверга, 12 декабря, в Омской области ожидаются морозы: днем столбики термометров будут показывать от -10 до -18 градусов, а ночью температура опустится до -20 градусов. Лишь к концу недели, с 13 по 15 декабря, станет немного теплее — прогнозируется от -5 до -9 градусов. Кроме того, в среду, четверг и воскресенье возможны снегопады.