gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 02:51

Published 11 декабря, 02:51

Modified 11 декабря, 04:22

Updated 11 декабря, 04:22

Холодные кабинеты в омской школе на Левобережье стали поводом для возмущения

Вместо тепла — 15 градусов: омичи пожаловались на холод в школе № 28

11 декабря 2024, 02:51
Фото: 1MI.

Холодные кабинеты в омской школе на Левобережье стали поводом для возмущения

В школах в соответствии с требованиями СанПиН температура внутри учебных помещений, классов и кабинетов должна составлять 18-24 градуса.

В социальных сетях распространилась жалоба от родителей и учеников школы №28 города Омска. В группе «Типичный Омск» ВКонтакте появилось сообщение, в котором омичи требуют ответа от городских властей на вопрос, когда в образовательном учреждении станет тепло. По словам авторов публикации, холод ощущается во всем здании, а температура в кабинетах достигает 15 градусов.

«Вопрос к администрации города Омска! До каких пор ученики школы номер 28 будут мерзнуть, находясь в образовательном учреждении? Проблема не точечная по помещениям, а охватывает все здание. В кабинетах 15 градусов. Обогревателей нет (в паре классов стоят, и то, наверное, сами учителя принесли из дома). Так еще и школьное руководство требует соблюдения школьной формы в такой холод!», — возмущаются родители.

Администрация на момент публикации не отреагировала на жалобы омичей.

Согласно санитарным нормам СанПиН 2.4.2.2821-10, температура воздуха в помещениях учебных заведений должна быть не ниже 18 градусов. Однако, как утверждают родители, в школе №28 эти требования сейчас не соблюдаются. Вопрос обеспечения комфортных условий для обучения остается открытым.

Синоптики тем временем прогнозируют дальнейшее снижение температуры в регионе. До четверга, 12 декабря, в Омской области ожидаются морозы: днем столбики термометров будут показывать от -10 до -18 градусов, а ночью температура опустится до -20 градусов. Лишь к концу недели, с 13 по 15 декабря, станет немного теплее — прогнозируется от -5 до -9 градусов. Кроме того, в среду, четверг и воскресенье возможны снегопады.

Обновлено. Реакция мэрии появилась под постом с жалобой на холод в школе.

«Для уточнения деталей по вашему вопросу потребуется некоторое время, нам необходимо запросить информацию в отделе общего образования. Дадим более подробный ответ не позднее 12 декабря 2024 года», — ответила администрация города Омска в комментариях на жалобу.
«Тыркают друг друга»: омичи в декабре замерзают в домах из-за утечки на теплосетях
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Образование#Омск#Прогноз погоды#Социальные сети#Жалобы#СанПиН#Родители#Администрация#Новости#Температура#Холод#Морозы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика