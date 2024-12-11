Вместо тепла — 15 градусов: омичи пожаловались на холод в школе № 28

Posted 11 декабря, 02:51
Published 11 декабря, 02:51
Modified 11 декабря, 04:22
Updated 11 декабря, 04:22
В социальных сетях распространилась жалоба от родителей и учеников школы №28 города Омска. В группе «Типичный Омск» ВКонтакте появилось сообщение, в котором омичи требуют ответа от городских властей на вопрос, когда в образовательном учреждении станет тепло. По словам авторов публикации, холод ощущается во всем здании, а температура в кабинетах достигает 15 градусов.
«Вопрос к администрации города Омска! До каких пор ученики школы номер 28 будут мерзнуть, находясь в образовательном учреждении? Проблема не точечная по помещениям, а охватывает все здание. В кабинетах 15 градусов. Обогревателей нет (в паре классов стоят, и то, наверное, сами учителя принесли из дома). Так еще и школьное руководство требует соблюдения школьной формы в такой холод!», — возмущаются родители.
Администрация на момент публикации не отреагировала на жалобы омичей.
Согласно санитарным нормам СанПиН 2.4.2.2821-10, температура воздуха в помещениях учебных заведений должна быть не ниже 18 градусов. Однако, как утверждают родители, в школе №28 эти требования сейчас не соблюдаются. Вопрос обеспечения комфортных условий для обучения остается открытым.
Синоптики тем временем прогнозируют дальнейшее снижение температуры в регионе. До четверга, 12 декабря, в Омской области ожидаются морозы: днем столбики термометров будут показывать от -10 до -18 градусов, а ночью температура опустится до -20 градусов. Лишь к концу недели, с 13 по 15 декабря, станет немного теплее — прогнозируется от -5 до -9 градусов. Кроме того, в среду, четверг и воскресенье возможны снегопады.
Обновлено. Реакция мэрии появилась под постом с жалобой на холод в школе.
«Для уточнения деталей по вашему вопросу потребуется некоторое время, нам необходимо запросить информацию в отделе общего образования. Дадим более подробный ответ не позднее 12 декабря 2024 года», — ответила администрация города Омска в комментариях на жалобу.