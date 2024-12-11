В РЭО назвали победителей номинации «Экологическая семья» на «Зеленой премии — 2024»

Гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев отметил, что уходящий год был объявлен Годом семьи, из-за чего решено было учредить в рамках «Зеленой премии» соответствующую номинацию — «Экосемья». Глава ППК «РЭО» отметил, что все полученные заявки являлись предметом вдохновения и восхищения. В итоге с трудом удалось выбрать одну из множества достойных семей — семью Надежды Квасовой, которой собственным примером удалось доказать, что забота о природе зависит от каждого человека. Вклад семьи победителей в защиту природных ресурсов Земли и соблюдение важнейших экологических принципов воодушевляет все население Рузы. Теперь же о семье Квасовых узнает вся Россия.