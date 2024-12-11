В РЭО назвали победителей номинации «Экологическая семья» на «Зеленой премии — 2024»

Posted 11 декабря, 07:31
Published 11 декабря, 07:31
Modified 11 декабря, 07:31
Updated 11 декабря, 07:31
Гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев отметил, что уходящий год был объявлен Годом семьи, из-за чего решено было учредить в рамках «Зеленой премии» соответствующую номинацию — «Экосемья». Глава ППК «РЭО» отметил, что все полученные заявки являлись предметом вдохновения и восхищения. В итоге с трудом удалось выбрать одну из множества достойных семей — семью Надежды Квасовой, которой собственным примером удалось доказать, что забота о природе зависит от каждого человека. Вклад семьи победителей в защиту природных ресурсов Земли и соблюдение важнейших экологических принципов воодушевляет все население Рузы. Теперь же о семье Квасовых узнает вся Россия.
Шесть лет назад супруги запустили проект по экопросвещению «Школа раздельного сбора отходов», пишет 56orb.ru. Реализация этой инициативы подразумевает проведение бесплатных авторских выездных занятий и мастер-классов по раздельному сбору отходов в интерактивном режиме. Такие занятия полезны для всех, независимо от возраста. Школа выезжает по запросам от населения и организаций с собственным оснащением. Занятия сопровождаются наглядной презентацией, обучающим материалом, демонстрацией разделения мусора.
Каждый год благодаря Квасовым проводятся субботники, акции, уборки, экологические квесты для детей из лагерей дневного пребывания. Помимо этого, по инициативе семьи приводятся в порядок захоронения воинов в Рузском городском округе Московской области.
По словам Надежды, ее семья часто участвует в экологических конкурсах, выступает на форумах и открытых диалоговых площадках. Среди таких мероприятий особо стоит выделить международный форум «Экология», фестиваль Eco Friendly Fest, международную выставку экопродукции «ЭкоГородЭкспо».
Надежда Квасова также рассказала, что ее семья постоянно приобретает новые книги для домашней библиотеки, посвященные экологии, раздельному сбору отходов, экологичному образу жизни. Ее домочадцы стараются включать в свою жизнь все популярные экопривычки.
Семья присоединилась к участию во многих полезных инициативах: всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел»), акции по поддержке зимующих птиц «Покормите птиц зимой», ежегодной эколого-патриотической акции «Сад памяти» и московских областных эколого-патриотических акциях по посадке леса «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес Победы»; акциях по сбору макулатуры «Бум Батл» и «V Единстве Zа Победу».