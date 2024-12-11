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Posted 11 декабря, 11:52

Published 11 декабря, 11:52

Modified 11 декабря, 11:55

Updated 11 декабря, 11:55

В Омске задумались над повышением тарифа на перевозку пассажиров

В Омске задумались над повышением тарифа на перевозку пассажиров

11 декабря 2024, 11:52
Фото: 1MI.
РЭК хочет поднять предельный тариф за одну поездку до 57,24 рублей.

На сайте правительства появился документ Региональной энергетической комиссии, согласно которому в Омской области может подняться предельный тариф на перевозку пассажиров. Речь идет о муниципальном транспорте, который обслуживает «Пассажирского предприятия № 8».

Сейчас документ находится на рассмотрении комиссии, антикоррупционная экспертиза продлится до 17 декабря. Если проект все же утвердят, с 1 января предельный тариф на перевозку пассажиров увеличится до 57,24 рублей, то есть на 4,87 рубля.

Напомним, что тариф на перевозку не равен стоимости проезда в транспорте для омичей, эта цифра обозначается для перевозчиков. Разницу между предельной стоимостью и тем, сколько действительно платят пассажиры, компенсирует бюджет.

Ранее Город55 писал, что с 1 января в Омске закончится акция оплаты проезда по NFS-табличкам, с помощью которых можно было получить скидку на проезд в 8 рублей. В информационном центре НСПК рассказали, что не собираются продлевать работу табличек.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Пассажиры#Новости#Пассажирский автобус#Пассажирский транспорт#Министерство транспорта#Транспортная сеть#Пассажирские перевозки
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