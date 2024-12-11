В Омске задумались над повышением тарифа на перевозку пассажиров

Posted 11 декабря, 11:52
Published 11 декабря, 11:52
Modified 11 декабря, 11:55
Updated 11 декабря, 11:55
На сайте правительства появился документ Региональной энергетической комиссии, согласно которому в Омской области может подняться предельный тариф на перевозку пассажиров. Речь идет о муниципальном транспорте, который обслуживает «Пассажирского предприятия № 8».
Сейчас документ находится на рассмотрении комиссии, антикоррупционная экспертиза продлится до 17 декабря. Если проект все же утвердят, с 1 января предельный тариф на перевозку пассажиров увеличится до 57,24 рублей, то есть на 4,87 рубля.
Напомним, что тариф на перевозку не равен стоимости проезда в транспорте для омичей, эта цифра обозначается для перевозчиков. Разницу между предельной стоимостью и тем, сколько действительно платят пассажиры, компенсирует бюджет.
Ранее Город55 писал, что с 1 января в Омске закончится акция оплаты проезда по NFS-табличкам, с помощью которых можно было получить скидку на проезд в 8 рублей. В информационном центре НСПК рассказали, что не собираются продлевать работу табличек.