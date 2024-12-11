В Комсомольске-на-Амуре открыт транспортно-пересадочный узел

Соглашение о строительстве ТПУ в Комсомольске-на-Амуре было подписано в 2023 году на VIII Восточном экономическом форуме. В ходе реализации проекта на территории вокзального комплекса возведены 3 посадочных павильона, обустроены отдельный выход к остановкам и разворотная площадка для автотранспорта. Билеты на автобусы можно приобрести в специальной кассе на вокзале. Ежедневно от транспортно-пересадочного узла планируется совершать не менее 26 автобусных рейсов, в том числе до туристических мест, пользующихся популярностью у любителей активного отдыха, — озера Амут и горнолыжного комплекса «Холдоми». Перед отправлением автобусов будет проводиться оповещение пассажиров по громкой связи.