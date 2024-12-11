Суд вынес приговор виновникам банкротства калачинского молочного завода

Из-за всего этого компания не смогла закрыть долги перед кредиторами и налоговой, а ее совокупный долг по зарплате составил 2,2 млн рублей. В 2019 году «Калачинский молзавод» был признан несостоятельным должником. Собственник и учредитель свою вину так и не признали.