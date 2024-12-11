gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 07:01

Published 11 декабря, 07:01

Modified 11 декабря, 07:03

Updated 11 декабря, 07:03

Виновники банкротства молочного завода в Калачинске избежали тюрьмы

Суд вынес приговор виновникам банкротства калачинского молочного завода

11 декабря 2024, 07:01
Фото: 1MI.

Виновники банкротства молочного завода в Калачинске избежали тюрьмы

Один из осужденных получил «условку», второй отправится на принудительные работы.

Калачинский городской суд вынес приговор собственнику и директору общества с ограниченной ответственностью «Калачинский молзавод». Обоих обвиняли в преднамеренном банкротстве компании: по данным прокуратуры, они заключили ряд фиктивных сделок и вывели таким образом со счетов молзавода 31,5 млн рублей.

«Под видом выплаты дивидендов они перечислили 17 млн руб. номинальному учредителю, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области, — под отчет передали 6 млн рублей директору завода, служебный автомобиль „Тойота Камри“ продали водителю по заниженной цене за 300 тыс. рублей, также они оформили с несколькими организациями договоры на оказание услуг, которые фактически не предоставлялись».

Из-за всего этого компания не смогла закрыть долги перед кредиторами и налоговой, а ее совокупный долг по зарплате составил 2,2 млн рублей. В 2019 году «Калачинский молзавод» был признан несостоятельным должником. Собственник и учредитель свою вину так и не признали.

Суд приговорил собственника к 3 годам лишения свободы, но заменил это наказание на 3 года принудительных работ с удержанием в пользу государства 15% зарплаты. Директор получил 2 года условно с испытательным сроком 2 года. С обоих взыщут приблизительно 1,5 млн рублей по гражданским искам потерпевших.

По данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО «Калачинский молзавод» с 2014 года является Эрий Пигасин (в 2008–2010 годах управляющий ООО «Калачинский молочный комбинат»). Должность директора в 2014–2019 годах занимал Сергей Сукач, в 2003–2005 годах генеральный директор ООО «Калачинская МТС».

Долг из-за строительства довел омский апарт-отель «Маршал» до дела о банкротстве
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Общество#Суд#Новости#Преднамеренное банкротство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика