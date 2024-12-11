Суд вынес приговор виновникам банкротства калачинского молочного завода

Posted 11 декабря, 07:01
Published 11 декабря, 07:01
Modified 11 декабря, 07:03
Updated 11 декабря, 07:03
Калачинский городской суд вынес приговор собственнику и директору общества с ограниченной ответственностью «Калачинский молзавод». Обоих обвиняли в преднамеренном банкротстве компании: по данным прокуратуры, они заключили ряд фиктивных сделок и вывели таким образом со счетов молзавода 31,5 млн рублей.
«Под видом выплаты дивидендов они перечислили 17 млн руб. номинальному учредителю, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области, — под отчет передали 6 млн рублей директору завода, служебный автомобиль „Тойота Камри“ продали водителю по заниженной цене за 300 тыс. рублей, также они оформили с несколькими организациями договоры на оказание услуг, которые фактически не предоставлялись».
Из-за всего этого компания не смогла закрыть долги перед кредиторами и налоговой, а ее совокупный долг по зарплате составил 2,2 млн рублей. В 2019 году «Калачинский молзавод» был признан несостоятельным должником. Собственник и учредитель свою вину так и не признали.
Суд приговорил собственника к 3 годам лишения свободы, но заменил это наказание на 3 года принудительных работ с удержанием в пользу государства 15% зарплаты. Директор получил 2 года условно с испытательным сроком 2 года. С обоих взыщут приблизительно 1,5 млн рублей по гражданским искам потерпевших.
По данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО «Калачинский молзавод» с 2014 года является Эрий Пигасин (в 2008–2010 годах управляющий ООО «Калачинский молочный комбинат»). Должность директора в 2014–2019 годах занимал Сергей Сукач, в 2003–2005 годах генеральный директор ООО «Калачинская МТС».