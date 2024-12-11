«Стало сыро и пахнет»: подвал омской многоэтажки в декабре затопила горячая вода

Напоминаем, что в Омске уже несколько месяцев наблюдается массовое появление ям с горячими трубами и паром, вызванных разрытием теплотрасс. В городе в начале декабря было зарегистрировано 75 таких участков, однако работы по их ремонту откладываются, чтобы избежать необходимости вскоре повторно вскрывать дороги. По данным городской администрации, износ тепловых сетей в Омске составляет 78%.