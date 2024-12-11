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Posted 11 декабря, 04:06

Published 11 декабря, 04:06

Modified 11 декабря, 04:38

Updated 11 декабря, 04:38

Омичи в Центральном округе пострадали от горячей воды в подвале многоэтажки

«Стало сыро и пахнет»: подвал омской многоэтажки в декабре затопила горячая вода

11 декабря 2024, 04:06
Фото: Изображение Midjourney.

Омичи в Центральном округе пострадали от горячей воды в подвале многоэтажки

В «Тепловой компании» ответили, что на участке сетей около дома проводятся работы.

Жители дома по адресу 5-я Северная, 191 в Омске столкнулись с потопом: подвал их девятиэтажки затопило горячей водой. Жалоба появилась в группе ВКонтакте «Аварийный Омск».

С 6 декабря, после того как в районе произошел порыв магистрали горячей воды, подвал здания наполнился паром, а на первых этажах стало сыро и появился неприятный запах. Несмотря на многочисленные жалобы в администрацию ЦАО и «Тепловую компанию», ситуация остается без изменений.

«А ведь тепловая компания в понедельник должна была в этом разобраться (это ТК обещала). Страдают жители и портится их имущество», — сообщается в посте.

Тепловая компания в комментариях ответила, что на участке тепловых сетей около дома проводятся работы, с ответом о решении проблемы специалисты предприятия пообещали вернуться 20 декабря.

Напоминаем, что в Омске уже несколько месяцев наблюдается массовое появление ям с горячими трубами и паром, вызванных разрытием теплотрасс. В городе в начале декабря было зарегистрировано 75 таких участков, однако работы по их ремонту откладываются, чтобы избежать необходимости вскоре повторно вскрывать дороги. По данным городской администрации, износ тепловых сетей в Омске составляет 78%.

В Омске нашли почти полмиллиарда на ремонт теплосетей
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#Диана Рязанцева#Омск#Авария#Тепловая компания#Потоп#Городская администрация#Трубы#Жалобы жителей
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