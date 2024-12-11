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Posted 11 декабря, 14:09

Published 11 декабря, 14:09

Modified 11 декабря, 14:13

Updated 11 декабря, 14:13

Спасли прохожие: в Омске неизвестный привязал мешок с котенком к мусорному баку

Спасли прохожие: в Омске неизвестный привязал мешок с котенком к мусорному баку

11 декабря 2024, 14:09
Фото: 1MI.
Неравнодушные омичи забрали котенка домой и показали его ветеринару.

Омичка поделилась историей спасения котенка в паблике «Голос Омска». Она рассказала, что нашла малыша в пакете, который был привязан к мусорному баку вблизи дома №2Б по улице 50 лет ВЛКСМ. Обратить внимание на него помог громкий писк.

«4 декабря утром нашли котенка в пакете, привязанном на мусорный бак возле дома №2Б на улице 50 лет ВЛКСМ. Как оказалось, котенку на тот момент было 10 дней. Обратили на него внимание, потому что очень пищал. Сейчас котенок в полной безопасности, был у ветеринара. Девочка, здорова. Вопрос только к людям, как можно так поступить с маленьким животным?» — задается вопросом омичка.
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Скриншот. Фото: Голос Омска

Напомним, что несколько дней назад омичи спасли на трассе семейство собак. Пять щенков и их мать скитались по заснеженным обочинам и бежали за каждой машиной в надежде на помощь от людей. Сейчас все они находятся в приюте и ждут своих новых хозяев.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Домашние животные#Животные#Новости#Котенок#Кот#Спасение животных
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