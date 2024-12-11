Спасли прохожие: в Омске неизвестный привязал мешок с котенком к мусорному баку

Posted 11 декабря, 14:09
Published 11 декабря, 14:09
Modified 11 декабря, 14:13
Updated 11 декабря, 14:13
Омичка поделилась историей спасения котенка в паблике «Голос Омска». Она рассказала, что нашла малыша в пакете, который был привязан к мусорному баку вблизи дома №2Б по улице 50 лет ВЛКСМ. Обратить внимание на него помог громкий писк.
«4 декабря утром нашли котенка в пакете, привязанном на мусорный бак возле дома №2Б на улице 50 лет ВЛКСМ. Как оказалось, котенку на тот момент было 10 дней. Обратили на него внимание, потому что очень пищал. Сейчас котенок в полной безопасности, был у ветеринара. Девочка, здорова. Вопрос только к людям, как можно так поступить с маленьким животным?» — задается вопросом омичка.
Напомним, что несколько дней назад омичи спасли на трассе семейство собак. Пять щенков и их мать скитались по заснеженным обочинам и бежали за каждой машиной в надежде на помощь от людей. Сейчас все они находятся в приюте и ждут своих новых хозяев.