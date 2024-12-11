Смерть ребенка из-за халатности: в Омской области обвинили экс-главу Исилькуля

Posted 11 декабря, 06:08
Published 11 декабря, 06:08
Modified 11 декабря, 06:11
Updated 11 декабря, 06:11
В Омской области в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего главы Исилькульского городского поселения, обвиняемого в халатности, которая привела к гибели двухлетней девочки. По версии следствия, обвиняемый не предпринял необходимых мер для учета и обслуживания бесхозного водопроводного колодца, расположенного на улице 2-я Северная в Исилькуле.
Напомним, трагедия произошла в вечернее время 7 октября 2023 года. Мать ребенка, находившаяся дома с младшей дочкой, не обнаружила старшую и начала поиски. Девочка, играя на улице, случайно наступила на старую крышку колодца, который был наполнен водой почти на метр, и упала в него, утонув. Тело двухлетнего ребенка было найдено в колодце на пересечении улиц 2-я Северная и Комсомольская. Это произошло всего за пять дней до дня рождения девочки.
Несмотря на то, что обвиняемый свою вину не признал, следствие собрало достаточные доказательства для предъявления обвинения по части 2 статьи 293 УК РФ. Прокурор утвердил обвинительное заключение, и теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
В зависимости от решения суда, обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.