Смерть ребенка из-за халатности: в Омской области обвинили экс-главу Исилькуля

Напомним, трагедия произошла в вечернее время 7 октября 2023 года. Мать ребенка, находившаяся дома с младшей дочкой, не обнаружила старшую и начала поиски. Девочка, играя на улице, случайно наступила на старую крышку колодца, который был наполнен водой почти на метр, и упала в него, утонув. Тело двухлетнего ребенка было найдено в колодце на пересечении улиц 2-я Северная и Комсомольская. Это произошло всего за пять дней до дня рождения девочки.