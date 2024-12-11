Ситуация стабильная: в вечерний час-пик на омских дорогах возникли 9-балльные пробки

При этом есть дороги, где ситуация еще хуже. Не трудно догадаться, что речь идет о подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ со стороны Нефтяников. Если открытие двух полос смогло разгрузить улицу Лукашевича, то с обратной стороны ситуация, по ощущениям, стала только хуже. Движение осложняют аварии на самых проблемных участках — проспектах Мира и Королева, там водители «стоят» практически без движения. Также заторы образовались на улицах Заозерной и Химиков и проспекте Менделеева.