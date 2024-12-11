Ситуация стабильная: в вечерний час-пик на омских дорогах возникли 9-балльные пробки

Posted 11 декабря, 13:15
Published 11 декабря, 13:15
Modified 12 декабря, 12:24
Updated 12 декабря, 12:24
Сегодня вечером омские дороги снова сковали пробки. По данным приложения «Яндекс Карты», на некоторых участках заторы достигают 9 баллов. Самая сложная ситуация сейчас на центральных магистралях и в городке Нефтяников.
Не повезло тем водителям, которые решили проложить маршруты через улицы Орджоникидзе, Гагарина и Масленникова, особенно продолжительные пробки сегодня образовались на Шебалдина и Герцена.
При этом есть дороги, где ситуация еще хуже. Не трудно догадаться, что речь идет о подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ со стороны Нефтяников. Если открытие двух полос смогло разгрузить улицу Лукашевича, то с обратной стороны ситуация, по ощущениям, стала только хуже. Движение осложняют аварии на самых проблемных участках — проспектах Мира и Королева, там водители «стоят» практически без движения. Также заторы образовались на улицах Заозерной и Химиков и проспекте Менделеева.