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Posted 11 декабря, 13:15

Published 11 декабря, 13:15

Modified 12 декабря, 12:24

Updated 12 декабря, 12:24

Ситуация стабильная: в вечерний час-пик на омских дорогах возникли 9-балльные пробки

Ситуация стабильная: в вечерний час-пик на омских дорогах возникли 9-балльные пробки

11 декабря 2024, 13:15
Фото: 1MI.
Самые проблемные участки, традиционно, центр и городок Нефтяников.

Сегодня вечером омские дороги снова сковали пробки. По данным приложения «Яндекс Карты», на некоторых участках заторы достигают 9 баллов. Самая сложная ситуация сейчас на центральных магистралях и в городке Нефтяников.

Не повезло тем водителям, которые решили проложить маршруты через улицы Орджоникидзе, Гагарина и Масленникова, особенно продолжительные пробки сегодня образовались на Шебалдина и Герцена.

При этом есть дороги, где ситуация еще хуже. Не трудно догадаться, что речь идет о подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ со стороны Нефтяников. Если открытие двух полос смогло разгрузить улицу Лукашевича, то с обратной стороны ситуация, по ощущениям, стала только хуже. Движение осложняют аварии на самых проблемных участках — проспектах Мира и Королева, там водители «стоят» практически без движения. Также заторы образовались на улицах Заозерной и Химиков и проспекте Менделеева.

Фото: Яндекс Карты
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