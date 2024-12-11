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Posted 11 декабря, 05:05

Published 11 декабря, 05:05

Modified 11 декабря, 05:06

Updated 11 декабря, 05:06

Сибиряки исполняют желания детей

Сибиряки исполняют желания детей

11 декабря 2024, 05:05
Фото: Изображение Midjourney.
В Омской области высоко ценят сотрудничество с фондом «Банк еды „Русь“ и активно поддерживают его социальные инициативы в регионе.

Жители Сибири с энтузиазмом исполняют желания детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Новогодние елки, украшенные открытками с детскими мечтами, уже появились в магазинах Омска, привлекая внимание горожан.

Россияне уже на протяжении четырех лет поддерживают это доброе начинание, направленное на помощь малоимущим, многодетным семьям и нуждающимся. Акция впервые стартовала в 2020 году в Краснодаре, а в 2022 году охватила магазины Южного и Центрального федеральных округов. В этом году праздничные елки с открытками появились в 88 магазинах Сибири, включая Омск.

«Акция „Письмо Деду Морозу“ с каждым годом объединяет всё больше людей, готовых дарить добро. Неважно, сколько лет прошло с её старта, важно то, что она стала традицией, частью новогоднего чуда для всех нас. Вместе мы делаем мир чуточку добрее и отзывчивее», — говорит руководитель управления маркетинга территории «Восток» торговой сети «Пятёрочка» Мария Бей.

Напоминаем, что благотворительную акцию «Письмо Деду Морозу» запустила торговая сеть «Пятёрочка» совместно с банком еды «Русь». До 23 декабря гости магазинов могут исполнить заветные желания детей и малоимущих граждан.

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