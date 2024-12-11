Сибиряки исполняют желания детей

Россияне уже на протяжении четырех лет поддерживают это доброе начинание, направленное на помощь малоимущим, многодетным семьям и нуждающимся. Акция впервые стартовала в 2020 году в Краснодаре, а в 2022 году охватила магазины Южного и Центрального федеральных округов. В этом году праздничные елки с открытками появились в 88 магазинах Сибири, включая Омск.