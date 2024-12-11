Сергей Звягин подробнее рассказал про уход Антона Курьянова из «Авангарда»

Напомним, что «Авангард» расторг контракты с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным и тренером Антоном Курьяновым 3 декабря. Теперь руководить командой будет канадский специалист Ги Буше, его помощником станет Дэйв Барр. Дуэт должен прибыть в расположение команды в ближайшее время, известна и примерная дата — 12 декабря. Как ранее сообщал «Матч», сегодня Буше и Барр должны были вылететь из Монреаля.