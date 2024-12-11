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Posted 11 декабря, 11:00

Published 11 декабря, 11:00

Modified 11 декабря, 11:43

Updated 11 декабря, 11:43

Сергей Звягин подробнее рассказал про уход Антона Курьянова из «Авангарда»

Сергей Звягин подробнее рассказал про уход Антона Курьянова из «Авангарда»

11 декабря 2024, 11:00
Фото: ХК «Авангард».
Экс-главный тренер «ястребов» рассказал, что Курьянов ушел из клуба не по собственному желанию.

В недавнем большом интервью, которое дел бывший главный тренер омского хоккейного клуба «Чемпионату», Сергей Звягин рассказал, как прошло прощание с командой. По словам специалиста, собрание по этому поводу было недолгим.

«Прощание с командой прошло очень коротко. Мы с Антоном Курьяновым пришли на командное собрание, руководство сделало объявление. Мы обратились к ребятам, поблагодарили за работу. На этом, собственно, все», — сказал Звягин.

Он также поделился деталями ухода из системы клуба Антона Курьянова. Напомним, что после расторжения контракта с «Авангардом» он перешел в тренерский штаб «Локомотива».

«Он не сам ушел. У него такая же ситуация, как и у меня была. Ему предложили другую должность в системе клуба. После его отказа расторгли контракт. Я думаю, что большинство людей удивились, что с Антоном Алексеевичем тоже попрощались», — добавил он.
Теперь официально: Антон Курьянов вошел в тренерский штаб «Локомотива»
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Напомним, что «Авангард» расторг контракты с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным и тренером Антоном Курьяновым 3 декабря. Теперь руководить командой будет канадский специалист Ги Буше, его помощником станет Дэйв Барр. Дуэт должен прибыть в расположение команды в ближайшее время, известна и примерная дата — 12 декабря. Как ранее сообщал «Матч», сегодня Буше и Барр должны были вылететь из Монреаля.

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