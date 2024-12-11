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Posted 11 декабря, 09:00

Published 11 декабря, 09:00

Modified 11 декабря, 09:02

Updated 11 декабря, 09:02

Омич попал под суд из-за поддельного диплома авиаколледжа

Работника омского аэропорта отдали под суд из-за поддельного диплома

11 декабря 2024, 09:00
Фото: 1MI.

Омич попал под суд из-за поддельного диплома авиаколледжа

Мужчина работал оператором по наземному обслуживанию.

Кировский районный суд Омска принял к рассмотрению уголовное дело, возбужденное в отношении работника аэропорта. В пресс-службе областного суда уточнили, что речь идет о статье №327 Уголовного кодекса — «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Омича обвиняют в том, что он купил диплом Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского, согласно которому якобы прошел обучение по специальности «Технология машиностроения» с присвоением квалификации «Техник». Этот документ мужчина принес в отдел кадров Омского аэропорта, благодаря чему получил работу: он стал «оператором по наземному обслуживанию» инженерно-авиационной службы, участка обслуживания воздушных судов.

Слушания по делу начнутся 19 декабря. Подсудимому грозит либо лишение свободы, либо ее ограничение свободы, либо принудительные работы. Во всех случаях срок — 1 год.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Суд#Новости#Омский аэропорт#Авиаколледж Жуковского
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