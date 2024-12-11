Работника омского аэропорта отдали под суд из-за поддельного диплома

Омича обвиняют в том, что он купил диплом Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского, согласно которому якобы прошел обучение по специальности «Технология машиностроения» с присвоением квалификации «Техник». Этот документ мужчина принес в отдел кадров Омского аэропорта, благодаря чему получил работу: он стал «оператором по наземному обслуживанию» инженерно-авиационной службы, участка обслуживания воздушных судов.