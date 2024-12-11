Появились кадры жуткого пожара с двумя погибшими в омском гараже

Posted 11 декабря, 05:17
Published 11 декабря, 05:17
Modified 11 декабря, 09:15
Updated 11 декабря, 09:15
Региональные следком и прокуратура опубликовали кадры с места происшествия, где случился смертельный пожар. Он, напомним, произошел в ночь с 10 на 11 декабря в садоводческом товариществе «Незабудка». В результате погибли двое мужчин. Они занимались ремонтом газели, заправленной газом. Нарушение правил безопасности привело к воспламенению. Мужчины, 40 и 48 лет, погибли на месте. Их личности установлены.
Проводится пожарно-техническая экспертиза для выяснения точных причин. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).