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Posted 11 декабря, 05:17

Published 11 декабря, 05:17

Modified 11 декабря, 09:15

Updated 11 декабря, 09:15

Появились кадры жуткого пожара с двумя погибшими в омском гараже

Появились кадры жуткого пожара с двумя погибшими в омском гараже

11 декабря 2024, 05:17
Фото: Прокуратура Омской области.
Возгорание стало причиной гибели двух мужчин.

Региональные следком и прокуратура опубликовали кадры с места происшествия, где случился смертельный пожар. Он, напомним, произошел в ночь с 10 на 11 декабря в садоводческом товариществе «Незабудка». В результате погибли двое мужчин. Они занимались ремонтом газели, заправленной газом. Нарушение правил безопасности привело к воспламенению. Мужчины, 40 и 48 лет, погибли на месте. Их личности установлены.

Видео: Прокуратура Омской области.

Проводится пожарно-техническая экспертиза для выяснения точных причин. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: МЧС Омской области
Трагический пожар в Омске: в гараже погибли двое мужчин
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#Диана Рязанцева#Видео#Омск#Прокуратура#Пожары#Происшествие#Камеры видеонаблюдения#Гараж#Фото
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