Появились кадры жуткого пожара с двумя погибшими в омском гараже

Региональные следком и прокуратура опубликовали кадры с места происшествия, где случился смертельный пожар. Он, напомним, произошел в ночь с 10 на 11 декабря в садоводческом товариществе «Незабудка». В результате погибли двое мужчин. Они занимались ремонтом газели, заправленной газом. Нарушение правил безопасности привело к воспламенению. Мужчины, 40 и 48 лет, погибли на месте. Их личности установлены.