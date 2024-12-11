Остались жена и двое детей: на границе с Украиной погиб 32-летний прапорщик из Омска

Posted 11 декабря, 13:53
Published 11 декабря, 13:53
Modified 11 декабря, 13:55
Updated 11 декабря, 13:55
В минувшую субботу, 7 декабря, в Омске простились с погибшим на границе Белгородской области и Украины 32-летним прапорщиком Иваном Кожуховым. Церемония прощания состоялась в пограничном управлении ФСБ России по Омской области.
Мужчина родился в Оконешниково, там же прошла его учеба в средней школе, а высшее образование он отправился получать уже в Омск.
«Когда пришла повестка из военкомата, у него даже мысли не возникло „отлынивать“ от службы. Как и положено настоящему патриоту своей страны, пошел служить. Срочную проходил в Калининграде в морфлоте. Свою профессиональную жизнь также связал со служением Родине, подписав контракт с пограничными органами ФСБ России», — рассказали в официальном сообществе администрации Оконешниковского района.
Погиб омич в ночь с 30 октября на 1 ноября 2024 года. В тот день он был в командировке в зоне СВО. Смерть наступила в результате атаки дрона-камикадзе. У мужчины остались жена и двое детей.
Похоронили Кожухова на Богословском Юго-Восточном кладбище в Омском районе.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Ивана Кожухова.