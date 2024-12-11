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Posted 11 декабря, 10:46

Published 11 декабря, 10:46

Modified 11 декабря, 14:03

Updated 11 декабря, 14:03

Иллюстрация

Омский студент политеха сломал сокурснику челюсть из-за неудачной шутки

11 декабря 2024, 10:46
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Пострадавшего с открытым переломом увезли в больницу, а зачинщику драки грозит срок.

В Омске 17-летний студент сломал челюсть своему 18-летнему сокурснику. Причиной конфликта стала шутка в разговоре между первокурсниками, сообщили в полиции. В ведомстве Городу55 сообщили, что драка случилась между студентами Технического университета.

Спустя неделю обида не утихла, и один из студентов потребовал извинений от своего обидчика. На словах проблему решить не удалось, началась драка. Потасовку прекратили очевидцы и вызвали пострадавшему скорую помощь. Молодого человека с открытым переломом нижней челюсти увезли в больницу.

Эксперты квалифицировали вред, причиненный здоровью, как средний. В полиции завели дело по статье «Умышленное причинение среднего вреда здоровью», которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

На инцидент с дракой отреагировало и руководство ОмГТУ.

«В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента. Университет оказывает необходимое содействие. Среди обучающихся вуза проведена профилактическая беседа», — сообщили Городу55 в пресс-службе ОмГТУ.
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#Евгений Игишев#Происшествия#Драка#Полиция#Уголовное дело#Студенты#Уголовное
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