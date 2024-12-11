Омский студент политеха сломал сокурснику челюсть из-за неудачной шутки

Posted 11 декабря, 10:46
Published 11 декабря, 10:46
Modified 11 декабря, 14:03
Updated 11 декабря, 14:03
В Омске 17-летний студент сломал челюсть своему 18-летнему сокурснику. Причиной конфликта стала шутка в разговоре между первокурсниками, сообщили в полиции. В ведомстве Городу55 сообщили, что драка случилась между студентами Технического университета.
Спустя неделю обида не утихла, и один из студентов потребовал извинений от своего обидчика. На словах проблему решить не удалось, началась драка. Потасовку прекратили очевидцы и вызвали пострадавшему скорую помощь. Молодого человека с открытым переломом нижней челюсти увезли в больницу.
Эксперты квалифицировали вред, причиненный здоровью, как средний. В полиции завели дело по статье «Умышленное причинение среднего вреда здоровью», которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
На инцидент с дракой отреагировало и руководство ОмГТУ.
«В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента. Университет оказывает необходимое содействие. Среди обучающихся вуза проведена профилактическая беседа», — сообщили Городу55 в пресс-службе ОмГТУ.