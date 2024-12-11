Омский студент политеха сломал сокурснику челюсть из-за неудачной шутки

Спустя неделю обида не утихла, и один из студентов потребовал извинений от своего обидчика. На словах проблему решить не удалось, началась драка. Потасовку прекратили очевидцы и вызвали пострадавшему скорую помощь. Молодого человека с открытым переломом нижней челюсти увезли в больницу.