Омские депутаты решили не откладывать введение туристического налога

На пленарном заседании предложение о льготах для определенных категорий было одобрено. Кроме того, от налога освободили сопровождающих детей-спортсменов, детей-инвалидов и инвалидов 1-й группы. В случае с письмом бизнесменов депутаты ограничились принятием его к сведению и рекомендацией мэрии провести дополнительную работу. Таким образом, налог будет введен с 1 января 2025 года.