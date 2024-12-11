Омские депутаты решили не откладывать введение туристического налога

Posted 11 декабря, 08:24
Published 11 декабря, 08:24
Modified 11 декабря, 08:26
Updated 11 декабря, 08:26
Депутаты Омского городского Совета в ходе очередного пленарного заседания, которое прошло сегодня, 11 декабря, приняли уточнения, касающиеся сбора туристического налога. Этот налог был одобрен еще в октябре, но теперь Совету предложили одобрить ряд исключений из правила.
В соответствии с федеральным законодательством от налога должны быть освобождены ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, а также инвалиды I и II групп, дети-инвалиды. Кроме того, прозвучало предложение освободить от налога детей-спортсменов, а представители гостиничного бизнеса прислали письмо с просьбой отсрочить введение налога.
На пленарном заседании предложение о льготах для определенных категорий было одобрено. Кроме того, от налога освободили сопровождающих детей-спортсменов, детей-инвалидов и инвалидов 1-й группы. В случае с письмом бизнесменов депутаты ограничились принятием его к сведению и рекомендацией мэрии провести дополнительную работу. Таким образом, налог будет введен с 1 января 2025 года.
Напомним: в 2025 году туристический налог составит 1%, а затем каждый год будет увеличиваться, пока не достигнет максимальных 5% к 2029 году.