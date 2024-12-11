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Posted 11 декабря, 08:24

Published 11 декабря, 08:24

Modified 11 декабря, 08:26

Updated 11 декабря, 08:26

В Омске освободили от туристического налога детей-спортсменов и инвалидов

Омские депутаты решили не откладывать введение туристического налога

11 декабря 2024, 08:24
Фото: gorod55.ru.

В Омске освободили от туристического налога детей-спортсменов и инвалидов

Новый налог вводится уже 1 января.

Депутаты Омского городского Совета в ходе очередного пленарного заседания, которое прошло сегодня, 11 декабря, приняли уточнения, касающиеся сбора туристического налога. Этот налог был одобрен еще в октябре, но теперь Совету предложили одобрить ряд исключений из правила.

В соответствии с федеральным законодательством от налога должны быть освобождены ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, а также инвалиды I и II групп, дети-инвалиды. Кроме того, прозвучало предложение освободить от налога детей-спортсменов, а представители гостиничного бизнеса прислали письмо с просьбой отсрочить введение налога.

На пленарном заседании предложение о льготах для определенных категорий было одобрено. Кроме того, от налога освободили сопровождающих детей-спортсменов, детей-инвалидов и инвалидов 1-й группы. В случае с письмом бизнесменов депутаты ограничились принятием его к сведению и рекомендацией мэрии провести дополнительную работу. Таким образом, налог будет введен с 1 января 2025 года.

Напомним: в 2025 году туристический налог составит 1%, а затем каждый год будет увеличиваться, пока не достигнет максимальных 5% к 2029 году.

Омский городской Совет одобрил туристический налог
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Горсовет#Гостиничный налог
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