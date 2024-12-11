Омские депутаты одобрили улицу Чингиза Айтматова на территории Сибзавода

Posted 11 декабря, 05:22
Published 11 декабря, 05:22
Modified 11 декабря, 05:24
Updated 11 декабря, 05:24
В Омском городском Совете сегодня, 11 декабря, прошло очередное пленарное заседание. В повестке были в том числе вопросы, связанные с топонимикой: в частности, депутатам было предложено название для будущей улицы в Советском округе Омска.
Город55 уже писал об этой инициативе. КТОС «Водников» предложил назвать улицу в честь писателя Чингиза Айтматова, считая, что это «подчеркнет значимость его достижений и будет служить символом дружбы народов и укрепления межнационального диалога». Название одобрили топонимическая комиссия и профильный комитет, а теперь его вынесли на обсуждение на пленарном заседании. Возражать никто не стал.
«Не буду перечислять о том, что мы все в советское время воспитаны, собственно говоря, на его творчестве», — заявил председатель городского Совета Владимир Корбут.
В итоге депутаты одобрили название. Напомним: речь идет о проектируемой улице рядом с территорией Сибзавода, между Кемеровской и 6-й Северной. На этом земельном участке должен появиться новый жилой микрорайон с коммерческой недвижимостью. Комплексной застройкой займется владелец земли Алексей Певнев.
Стоит уточнить, что появление на карте Омска улицы Чингиза Айтматова анонсировал в сентябре, во время Дней кыргызской культуры, мэр Омска Сергей Шелест. Тогда не уточнялось, где такая улица появится.