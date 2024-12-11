Омские депутаты одобрили улицу Чингиза Айтматова на территории Сибзавода

Город55 уже писал об этой инициативе. КТОС «Водников» предложил назвать улицу в честь писателя Чингиза Айтматова, считая, что это «подчеркнет значимость его достижений и будет служить символом дружбы народов и укрепления межнационального диалога». Название одобрили топонимическая комиссия и профильный комитет, а теперь его вынесли на обсуждение на пленарном заседании. Возражать никто не стал.