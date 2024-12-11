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Posted 11 декабря, 12:53

Published 11 декабря, 12:53

Modified 11 декабря, 12:55

Updated 11 декабря, 12:55

Омичей предупредили о длительном отключении воды на следующей неделе

Омичи на следующей неделе надолго останутся без воды: публикуем адреса

11 декабря 2024, 12:53
Фото: 1MI.

Омичей предупредили о длительном отключении воды на следующей неделе

Отключения запланированы на 17 и 18 декабря. Воды по десяткам адресов не будет в течение 10-11 часов.

На следующую неделю «Омский водоканал» запланировал несколько масштабных отключений воды. По двум адресам ремонт водопроводов состоится во вторник, 17 декабря.

Из-за ремонтных работ на 27-й Северной, 47 воды с 10.00 до 20.00 часов не будет по улицам Герцена, 24-я Северная, 21-я Северная, 2-я Совхозная, Красный пахарь, 27-я Северная, 26-я Северная, а также в частном секторе и колонках по улицам 27-я Северная и Совхозная. Полный список адресов, попавших под отключение, выглядит следующим образом:

Отключение 17 декабряОтключение 17 декабря
Отключение 17 декабря. Фото: Росводоканал Омск

В этот же день целых десять часов — с 10.00 до 22.00 часов — не будет воды по улицам Омская, Универсальная, Биофабрика. Работникам «Омского водоканала» потребовалось отремонтировать водопровод на Омской, а именно врезать запорную арматуру. Запастись водой и терпением следует абонентам по адресам, указанным на фото ниже:

Отключение 17 декабряОтключение 17 декабря
Отключение 17 декабря. Фото: Росводоканал Омск

Для омичей пообещали подготовить машину с питьевой водой. Она расположится возле пятиэтажки по адресу Биофабрика, 21.

В среду, 18 декабря, предварительно 11 часов не будет воды у абонентов по улицам Красноярский тракт, Комбинатская, проспект Губкина, Нефтяной переулок, на нескольких предприятиях, а также в поселках Надеждино, Ключи, Харино и Береговой. С 10 до 23 часов специалисты выполнят ремонт водопровода по улице Красноярский тракт.

Отключение 18 декабряОтключение 18 декабря
Отключение 18 декабря. Фото: Росводоканал Омск

Напомним, что накануне, когда в Омске похолодало до -20 градусов, жители многоэтажки на 2-й Молодежной остались без отопления. К счастью, в «остывающих» квартирах пришлось провести не так много времени: работники «Тепловой компании» быстро нашли поврежденный участок трубопровода и починили его.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Водоканал#Отключение воды#Новости#Вода#Ремонт водопровода
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