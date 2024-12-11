Омичи на следующей неделе надолго останутся без воды: публикуем адреса

В этот же день целых десять часов — с 10.00 до 22.00 часов — не будет воды по улицам Омская, Универсальная, Биофабрика. Работникам «Омского водоканала» потребовалось отремонтировать водопровод на Омской, а именно врезать запорную арматуру. Запастись водой и терпением следует абонентам по адресам, указанным на фото ниже: