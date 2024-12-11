ОмГУ получил право принимать экзамены у мигрантов

Напомним: для получения разрешения на проживание в России, вида на жительство или патента иностранный гражданин обязан сдать экзамен по 3 дисциплинам: это русский язык, история России и основы законодательства РФ. С 10 декабря этот экзамен могут принимать только государственные структуры из официально утвержденного перечня.