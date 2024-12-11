ОмГУ получил право принимать экзамены у мигрантов

Posted 11 декабря, 09:58
Published 11 декабря, 09:58
Modified 11 декабря, 10:00
Updated 11 декабря, 10:00
Правительство России утвердило список вузов, имеющих право принимать экзамены у иностранцев. В этом перечне 92 организации, в числе которых ОмГУ имени Достоевского. Этот вуз теперь единственное место в Омске, где иностранец может сдать экзамен.
Напомним: для получения разрешения на проживание в России, вида на жительство или патента иностранный гражданин обязан сдать экзамен по 3 дисциплинам: это русский язык, история России и основы законодательства РФ. С 10 декабря этот экзамен могут принимать только государственные структуры из официально утвержденного перечня.
Недавно Город55 писал о том, что на базе ОмГУ откроется первый в России филиал Казахского национального университета имени Аль-Фараби.