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Posted 11 декабря, 09:58

Published 11 декабря, 09:58

Modified 11 декабря, 10:00

Updated 11 декабря, 10:00

ОмГУ стал единственным вузом Омска, имеющим право экзаменовать иностранцев

ОмГУ получил право принимать экзамены у мигрантов

11 декабря 2024, 09:58
Фото: gorod55.ru.

ОмГУ стал единственным вузом Омска, имеющим право экзаменовать иностранцев

Университет попал в специальный перечень, утвержденный федеральным правительством.

Правительство России утвердило список вузов, имеющих право принимать экзамены у иностранцев. В этом перечне 92 организации, в числе которых ОмГУ имени Достоевского. Этот вуз теперь единственное место в Омске, где иностранец может сдать экзамен.

Напомним: для получения разрешения на проживание в России, вида на жительство или патента иностранный гражданин обязан сдать экзамен по 3 дисциплинам: это русский язык, история России и основы законодательства РФ. С 10 декабря этот экзамен могут принимать только государственные структуры из официально утвержденного перечня.

Недавно Город55 писал о том, что на базе ОмГУ откроется первый в России филиал Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Экзамены#ОмГУ
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