Новый тренер «Авангарда» Ги Буше обратился к омским болельщикам на русском языке

Сейчас канадский тренер активно готовится к переезду в Омск вместе с помощником Дэйвом Барром. Дуэт должен прибыть в расположение команды в ближайшее время, известна и примерная дата — 12 декабря. Как ранее сообщал «Матч», сегодня Буше и Барр должны были вылететь из Монреаля.