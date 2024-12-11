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Posted 11 декабря, 10:00

Published 11 декабря, 10:00

Modified 11 декабря, 10:13

Updated 11 декабря, 10:13

Новый тренер «Авангарда» Ги Буше обратился к омским болельщикам на русском языке

Новый тренер «Авангарда» Ги Буше обратился к омским болельщикам на русском языке

11 декабря 2024, 10:00
Фото: ХК «Авангард».
Видеообращение Буше появилось в соцсетях клуба.

Новый тренер «Авангарда» Ги Буше впервые обратился к болельщикам омского клуба. Видеозапись с ним появилась в соцсетях команды.

«Привет, Омск! До скорой встречи», — сказал специалист на русском языке.

Сейчас канадский тренер активно готовится к переезду в Омск вместе с помощником Дэйвом Барром. Дуэт должен прибыть в расположение команды в ближайшее время, известна и примерная дата — 12 декабря. Как ранее сообщал «Матч», сегодня Буше и Барр должны были вылететь из Монреаля.

Видео: ХК «Авангард».

Первый матч после паузы в регулярном чемпионате, во время которой будет проходить Кубок Первого канала, «Авангард» проведет 17 декабря в гостях у «Сибири». Вероятно, именно в этой игре омичи впервые увидят на мостике обновленный тренерский штаб.

Напомним, что вопрос, кто займет место Сергея Звягина, обсуждался более месяца. На пост главного тренера могли попасть несколько специалистов. В частности, речь шла переговорах с канадским тренером Жерраром Галланом, спортивным директором чемпионского «Металлурга» Сергеем Гомоляко, североамериканцем Тоддом Рирденом и канадцем Джеем Вудкрофтом.

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