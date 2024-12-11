Новый тренер «Авангарда» Ги Буше обратился к омским болельщикам на русском языке

Posted 11 декабря, 10:00
Published 11 декабря, 10:00
Modified 11 декабря, 10:13
Updated 11 декабря, 10:13
Новый тренер «Авангарда» Ги Буше впервые обратился к болельщикам омского клуба. Видеозапись с ним появилась в соцсетях команды.
«Привет, Омск! До скорой встречи», — сказал специалист на русском языке.
Сейчас канадский тренер активно готовится к переезду в Омск вместе с помощником Дэйвом Барром. Дуэт должен прибыть в расположение команды в ближайшее время, известна и примерная дата — 12 декабря. Как ранее сообщал «Матч», сегодня Буше и Барр должны были вылететь из Монреаля.
Первый матч после паузы в регулярном чемпионате, во время которой будет проходить Кубок Первого канала, «Авангард» проведет 17 декабря в гостях у «Сибири». Вероятно, именно в этой игре омичи впервые увидят на мостике обновленный тренерский штаб.
Напомним, что вопрос, кто займет место Сергея Звягина, обсуждался более месяца. На пост главного тренера могли попасть несколько специалистов. В частности, речь шла переговорах с канадским тренером Жерраром Галланом, спортивным директором чемпионского «Металлурга» Сергеем Гомоляко, североамериканцем Тоддом Рирденом и канадцем Джеем Вудкрофтом.