«Московские пробки в Омске»: перераспределение потоков не избавило от заторов

Одним из позитивных изменений стало улучшение движения на мосту у Телецентра, где пробки почти исчезли. Однако на съезде с моста на улице Лукашевича пробки все еще сохраняются. На правом берегу заторы начинаются от остановки ДК имени Малунцева до моста у Телецентра. Также ситуацию усугубляют аварии — две на проспекте Мира, по одной на улицах Заозерной и Лукашевича.