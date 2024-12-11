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Posted 11 декабря, 03:30

Published 11 декабря, 03:30

Modified 11 декабря, 04:24

Updated 11 декабря, 04:24

Омичи после снегопада застряли в 9-балльных пробках

«Московские пробки в Омске»: перераспределение потоков не избавило от заторов

11 декабря 2024, 03:30
Фото: Изображение Midjourney.

Омичи после снегопада застряли в 9-балльных пробках

К утру среды в городе сохраняются многокилометровые пробки, а на ключевых дорогах, таких как проспект Мира, движение практически стоит.

Омск продолжает адаптироваться к новой схеме движения транспорта, однако изменения пока не привели к значительному улучшению ситуации на дорогах. Пробки в городе по-прежнему остаются многокилометровыми, несмотря на перераспределение транспортных потоков. Хотя некоторые участки стали менее загруженными, нагрузка переместилась на другие магистрали, что усугубило проблемы на ключевых дорогах.

По данным «2ГИС», к 9 утра пробки в Омске оцениваются на уровне 8-9 баллов. Заторы наблюдаются на таких улицах, как Суворова, Конева, 3-я Островская, Крупская, Березовая, Красный Путь, Орджоникидзе, Герцена, Чернышевского, Гусарова, Госпитальной и проспекте Академика Королева.

К 9 утра пробки в Омске оцениваются на уровне 8-9 балловК 9 утра пробки в Омске оцениваются на уровне 8-9 баллов
К 9 утра пробки в Омске оцениваются на уровне 8-9 баллов. Фото: 2ГИС

Одним из позитивных изменений стало улучшение движения на мосту у Телецентра, где пробки почти исчезли. Однако на съезде с моста на улице Лукашевича пробки все еще сохраняются. На правом берегу заторы начинаются от остановки ДК имени Малунцева до моста у Телецентра. Также ситуацию усугубляют аварии — две на проспекте Мира, по одной на улицах Заозерной и Лукашевича.

В центре города продолжают испытывать нагрузку мост имени 60-летия ВЛКСМ и улица 70 лет Октября, которые теперь «горят бордовым» на онлайн-картах.

Местные жители продолжают жаловаться на состояние дорог и пробки в онлайн-картах, пытаясь привлечь внимание властей к транспортному коллапсу в Омске.

«Просто 9 баллов по городу».
«Верните все как было! Почему из-за Левого Правый стоять должен?!».
«Никогда не думал, что в Нефтяниках будут такие пробки».
«Давайте хоть как-то чередоваться: день Правый стоит, день — Левый».
«Мечты о метро, эх».
«Московские пробки в Омске».
«Сегодня в пробке хотя бы красиво».
«Успею ли проехать мост за 15 минут?».
«Может пешком быстрее».

Напомним, с 6 декабря на пересечении улиц Красный Путь и Фрунзе внедрена новая схема движения: поворот направо с улицы Кемеровская на Красный Путь теперь возможен с двух полос, поворот налево с улицы Фрунзе на Красный Путь при спуске с метромоста разрешен с трех полос.

Дорожные перемены: в Омске снова изменили схему движения из-за пробок на мосту
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#Диана Рязанцева#Транспорт#Дороги#Пробки#Омск#Аварии#Жалобы#Власти#Нагрузка#Онлайн-карты#Мосты
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