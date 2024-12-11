«Московские пробки в Омске»: перераспределение потоков не избавило от заторов

Posted 11 декабря, 03:30
Published 11 декабря, 03:30
Modified 11 декабря, 04:24
Updated 11 декабря, 04:24
Омск продолжает адаптироваться к новой схеме движения транспорта, однако изменения пока не привели к значительному улучшению ситуации на дорогах. Пробки в городе по-прежнему остаются многокилометровыми, несмотря на перераспределение транспортных потоков. Хотя некоторые участки стали менее загруженными, нагрузка переместилась на другие магистрали, что усугубило проблемы на ключевых дорогах.
По данным «2ГИС», к 9 утра пробки в Омске оцениваются на уровне 8-9 баллов. Заторы наблюдаются на таких улицах, как Суворова, Конева, 3-я Островская, Крупская, Березовая, Красный Путь, Орджоникидзе, Герцена, Чернышевского, Гусарова, Госпитальной и проспекте Академика Королева.
Одним из позитивных изменений стало улучшение движения на мосту у Телецентра, где пробки почти исчезли. Однако на съезде с моста на улице Лукашевича пробки все еще сохраняются. На правом берегу заторы начинаются от остановки ДК имени Малунцева до моста у Телецентра. Также ситуацию усугубляют аварии — две на проспекте Мира, по одной на улицах Заозерной и Лукашевича.
В центре города продолжают испытывать нагрузку мост имени 60-летия ВЛКСМ и улица 70 лет Октября, которые теперь «горят бордовым» на онлайн-картах.
Местные жители продолжают жаловаться на состояние дорог и пробки в онлайн-картах, пытаясь привлечь внимание властей к транспортному коллапсу в Омске.
«Просто 9 баллов по городу».
«Верните все как было! Почему из-за Левого Правый стоять должен?!».
«Никогда не думал, что в Нефтяниках будут такие пробки».
«Давайте хоть как-то чередоваться: день Правый стоит, день — Левый».
«Мечты о метро, эх».
«Московские пробки в Омске».
«Сегодня в пробке хотя бы красиво».
«Успею ли проехать мост за 15 минут?».
«Может пешком быстрее».
Напомним, с 6 декабря на пересечении улиц Красный Путь и Фрунзе внедрена новая схема движения: поворот направо с улицы Кемеровская на Красный Путь теперь возможен с двух полос, поворот налево с улицы Фрунзе на Красный Путь при спуске с метромоста разрешен с трех полос.