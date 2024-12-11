Дышали химией. Омичам рассказали о плачевном состоянии воздуха в ноябре

Posted 11 декабря, 12:56
Published 11 декабря, 12:56
Modified 11 декабря, 13:00
Updated 11 декабря, 13:00
Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали омичам о состоянии атмосферного воздуха в ноябре. Выяснилось, что погода в последний месяц осени способствовала накоплению вредных примесей, из-за этого в регионе восемь раз объявляли режим НМУ: 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 ноября.
Пробы воздуха во всех округах Омска показали превышение ПДК. Переизбыток оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и сероводорода обнаружили в Центральном, Советском, Октябрьском, Ленинском, Кировском округах, в Ленинском — хлорида водорода, а в Центральном, помимо прочего, выявили превышение аммиака.
В результате 86 предприятий региона получили предупреждения.
Напомним, что недавно в Советском округе Омска за поселком Николаевка неизвестные выбросили две фуры ртутных градусников. Омичи сообщают, что это место часто проходят люди, в том числе дети, и ртуть представляет серьезную угрозу для здоровья, так как даже небольшое количество этого вещества может вызвать отравление. В минприроды рассказали, что информацию об этом передали специалистам эконадзора, они отправятся на место и обследуют территорию. Сейчас свалка ликвидирована.