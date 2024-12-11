Дышали химией. Омичам рассказали о плачевном состоянии воздуха в ноябре

Напомним, что недавно в Советском округе Омска за поселком Николаевка неизвестные выбросили две фуры ртутных градусников. Омичи сообщают, что это место часто проходят люди, в том числе дети, и ртуть представляет серьезную угрозу для здоровья, так как даже небольшое количество этого вещества может вызвать отравление. В минприроды рассказали, что информацию об этом передали специалистам эконадзора, они отправятся на место и обследуют территорию. Сейчас свалка ликвидирована.