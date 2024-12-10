За 11 месяцев «Ласточки» Нижний Новгород — Москва перевезли более 3,5 млн человек

Posted 10 декабря, 05:00
Published 10 декабря, 05:00
Modified 20 декабря, 13:11
Updated 20 декабря, 13:11
Всего за 11 месяцев «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом перевезли почти 3,8 млн человек, что на 6% больше, чем в прошлом году, в том числе по маршруту Нижний Новгород — Киров — 178 тыс., что соответствует показателю аналогичного периода 2023 года.
Между Нижним Новгородом и Ивановом скоростным электропоездом «Ласточка», который курсирует с 1 июня 2023 года, за январь — ноябрь перевезено более 79 тыс. человек.
Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.