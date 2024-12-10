gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 05:00

Published 10 декабря, 05:00

Modified 20 декабря, 13:11

Updated 20 декабря, 13:11

За 11 месяцев «Ласточки» Нижний Новгород — Москва перевезли более 3,5 млн человек

За 11 месяцев «Ласточки» Нижний Новгород — Москва перевезли более 3,5 млн человек

10 декабря 2024, 05:00
Фото: РЖД.
Скоростными поездами «Ласточка» по маршруту Нижний Новгород — Москва в январе — ноябре 2024 года перевезено более 3,5 млн пассажиров. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Всего за 11 месяцев «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом перевезли почти 3,8 млн человек, что на 6% больше, чем в прошлом году, в том числе по маршруту Нижний Новгород — Киров — 178 тыс., что соответствует показателю аналогичного периода 2023 года.

Между Нижним Новгородом и Ивановом скоростным электропоездом «Ласточка», который курсирует с 1 июня 2023 года, за январь — ноябрь перевезено более 79 тыс. человек.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика