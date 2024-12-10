Врачам сохранили надбавку за раннее выявление онкологии по ОМС

Posted 10 декабря, 14:24
Published 10 декабря, 14:24
Modified 10 декабря, 14:24
Updated 10 декабря, 14:24
Как сообщает tass.ru, деньги может получить врач, который направил пациента на консультацию к нужному специалисту и на обследование. За каждый подтвержденный случай заболевания территориальный фонд обязательного медицинского страхования выделяет медицинскому учреждению дополнительные средства, которые затем передаются медицинскому работнику.
Согласно постановлению, правительство распределило между территориальными фондами ОМС более 121 миллиона рублей для этих целей.
Ранее глава ФОМС Илья Баланин на обсуждении бюджета на 2025 год в Совете Федерации заявил о планах выделить на медицинскую помощь онкологическим пациентам около 390 миллиардов рублей. Это на 12%, или 40 миллиардов рублей, больше, чем годом ранее.