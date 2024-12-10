Врачам сохранили надбавку за раннее выявление онкологии по ОМС

Ранее глава ФОМС Илья Баланин на обсуждении бюджета на 2025 год в Совете Федерации заявил о планах выделить на медицинскую помощь онкологическим пациентам около 390 миллиардов рублей. Это на 12%, или 40 миллиардов рублей, больше, чем годом ранее.