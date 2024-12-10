Владимир Путин создал совет по повышению рождаемости в России

Posted 10 декабря, 12:05
Published 10 декабря, 12:05
Modified 10 декабря, 12:55
Updated 10 декабря, 12:55
Вчера, 9 декабря, президент России Владимир Путин учредил Совет по демографической и семейной политике. Соответствующий указ появился на сайте правовых актов. Совет будет заниматься улучшением условий детей и семей с детьми, а также вопросом повышения рождаемости в стране. Этот орган заменил ранее работавший Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
«В целях реализации государственной демографической и семейной политики, подготовки предложений президенту по ее совершенствованию, контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, постановляю образовать Совет по реализации государственной демографической и семейной политики», — сказано в документе.
Председателем Совета стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Отметим, что рождаемость в Омской области уже четвертый год продолжает снижаться. Согласно данным ЗАГСа, за первые 9 месяцев 2024 года в регионе на свет появились 10 772 ребенка. За этот же период предыдущего года родилось 11 696 детей, в 2022 — 12 277, а в 2021 — 13 137.