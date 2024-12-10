Владимир Путин создал совет по повышению рождаемости в России

Отметим, что рождаемость в Омской области уже четвертый год продолжает снижаться. Согласно данным ЗАГСа, за первые 9 месяцев 2024 года в регионе на свет появились 10 772 ребенка. За этот же период предыдущего года родилось 11 696 детей, в 2022 — 12 277, а в 2021 — 13 137.