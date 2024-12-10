gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 12:05

Published 10 декабря, 12:05

Modified 10 декабря, 12:55

Updated 10 декабря, 12:55

Владимир Путин создал совет по повышению рождаемости в России

Владимир Путин создал совет по повышению рождаемости в России

10 декабря 2024, 12:05
Фото: 1MI.
Председателем Совета стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Вчера, 9 декабря, президент России Владимир Путин учредил Совет по демографической и семейной политике. Соответствующий указ появился на сайте правовых актов. Совет будет заниматься улучшением условий детей и семей с детьми, а также вопросом повышения рождаемости в стране. Этот орган заменил ранее работавший Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«В целях реализации государственной демографической и семейной политики, подготовки предложений президенту по ее совершенствованию, контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, постановляю образовать Совет по реализации государственной демографической и семейной политики», — сказано в документе.

Председателем Совета стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Отметим, что рождаемость в Омской области уже четвертый год продолжает снижаться. Согласно данным ЗАГСа, за первые 9 месяцев 2024 года в регионе на свет появились 10 772 ребенка. За этот же период предыдущего года родилось 11 696 детей, в 2022 — 12 277, а в 2021 — 13 137.

Девочка с красивым и необычным именем родилась в Омской области
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Владимир Путин#Россия#Москва#Демография#Указ президента#Новости#Указ#Совет#Совет по демографической и семейной политике
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика