В центре Омска сдали новый элитный дом на 204 квартиры

Posted 10 декабря, 04:34
Published 10 декабря, 04:34
Modified 10 декабря, 05:15
Updated 10 декабря, 05:15
Департамент архитектуры и градостроительства сообщает, что в Омске введен в эксплуатацию новый жилой дом на улице Герцена, который стал частью жилого комплекса «Северное Сияние». Это современная высотка с переменной этажностью от 13 до 15 этажей, общей жилой площадью 10 455,9 кв. м. В доме расположены 204 квартиры, среди которых 124 однокомнатные, 14 студий, 24 двухкомнатные и 42 трехкомнатные.
Кроме того, в новом доме предусмотрены офисные помещения: пять нежилых объектов с отдельными входами и огороженными входными тамбурами, а также санузлами. Для удобства жильцов и посетителей установлено четыре лифта.
Цены на квартиры в ЖК «Северное Сияние» следующие:
Застройщиком нового ЖК является ООО «Специализированный застройщик „Нордстрой“», одним из учредителей которого выступает Элина Шихмирзаева. Ей, напомним, также принадлежит доля в компании «Причал 55», которая занималась строительством скандального ЖК «Мирапорт» на Пригородной. Проект оказался под расследованием из-за незаконного выделения земельного участка на берегу Иртыша.