В центре Омска сдали новый элитный дом на 204 квартиры

Департамент архитектуры и градостроительства сообщает, что в Омске введен в эксплуатацию новый жилой дом на улице Герцена, который стал частью жилого комплекса «Северное Сияние». Это современная высотка с переменной этажностью от 13 до 15 этажей, общей жилой площадью 10 455,9 кв. м. В доме расположены 204 квартиры, среди которых 124 однокомнатные, 14 студий, 24 двухкомнатные и 42 трехкомнатные.