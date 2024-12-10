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Posted 10 декабря, 04:34

Published 10 декабря, 04:34

Modified 10 декабря, 05:15

Updated 10 декабря, 05:15

В центре Омска сдали новый элитный дом на 204 квартиры

В центре Омска сдали новый элитный дом на 204 квартиры

10 декабря 2024, 04:34
Фото: 1MI.
Стоимость квартир начинается от 6,6 млн рублей.

Департамент архитектуры и градостроительства сообщает, что в Омске введен в эксплуатацию новый жилой дом на улице Герцена, который стал частью жилого комплекса «Северное Сияние». Это современная высотка с переменной этажностью от 13 до 15 этажей, общей жилой площадью 10 455,9 кв. м. В доме расположены 204 квартиры, среди которых 124 однокомнатные, 14 студий, 24 двухкомнатные и 42 трехкомнатные.

Кроме того, в новом доме предусмотрены офисные помещения: пять нежилых объектов с отдельными входами и огороженными входными тамбурами, а также санузлами. Для удобства жильцов и посетителей установлено четыре лифта.

Фото: Департамент архитектуры и градостроительства

Цены на квартиры в ЖК «Северное Сияние» следующие:

  • Студии от 29,36 м² — от 6,6 млн рублей;
  • Однокомнатные квартиры от 37,37 кв. м — от 8,23 млн рублей;
  • Двухкомнатные квартиры от 44,87 кв. м — от 8,83 млн рублей;
  • Трехкомнатные квартиры от 71,21 кв. м — от 11,03 млн рублей.

Застройщиком нового ЖК является ООО «Специализированный застройщик „Нордстрой“», одним из учредителей которого выступает Элина Шихмирзаева. Ей, напомним, также принадлежит доля в компании «Причал 55», которая занималась строительством скандального ЖК «Мирапорт» на Пригородной. Проект оказался под расследованием из-за незаконного выделения земельного участка на берегу Иртыша.

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#Диана Рязанцева#Недвижимость#Омск#Застройщик#Новостройка#ЖК#Цены на недвижимость
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