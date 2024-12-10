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Posted 10 декабря, 08:43

Published 10 декабря, 08:43

Modified 10 декабря, 08:45

Updated 10 декабря, 08:45

В ТПП России подвели итоги исследования о влиянии коррупции на бизнес

В ТПП России подвели итоги исследования о влиянии коррупции на бизнес

10 декабря 2024, 08:43
Фото: фрагмент видео.
В Торгово-промышленной палате РФ прошла акция, приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией, в рамках которой были представлены результаты исследования «Бизнес-барометр коррупции». В мероприятии ежегодно принимают участие десятки тысяч предпринимателей со всей России.

Согласно результатам исследования более 50% респондентов отмечают негативное влияние взяточничества на развитие их бизнеса. При этом большая часть участников опроса обратила внимание на снижение уровня коррупции в Российской Федерации за последние пять лет.

Президент ТПП России Сергей Катырин рассказал, что каждое государство выстраивает свою систему борьбы с коррупцией. Торгово-промышленная палата РФ, как объединение предпринимателей, не могла остаться в стороне. Первым шагом в преодолении коррупции должно стать прозрачное законодательство. Важно, чтобы оно было максимально понятным для всех субъектов экономической деятельности независимо от направлений. В связи с этим представители ТПП России принимают активное участие в формировании законодательства, сопровождая ежегодно около ста законодательных инициатив — от начала их обсуждения до принятия. Около 2000 нормативно-правовых актов поступает в ТПП РФ для оценки регулирующего воздействия. Каждый из этих документов проходит обязательную проверку на коррупционность.

Результаты исследования также показали, что больше всего коррупция процветает в сфере теневого бизнеса и при получении различных справок и разрешений.

По словам вице-президента ТПП России Елены Дыбовой, в 2024 году изменился формат исследования. Если раньше это было свободное голосование, в рамках которого любой мог переходить по ссылке и голосовать, то в этом году проводились индивидуальные расширенные интервью.

«Мы думали, что будем разговаривать с бизнесом — каждое интервью около часа. На самом деле уходило 2-3 часа. Потому что тема, что должно сделать государство, как нужно вообще выстраивать антикоррупционную политику, оказалась для предпринимателей очень болезненной», — сказала Елена Дыбова.

В рамках акции на площадке ТПП РФ также прошел антикоррупционный диктант, в ходе которого все желающие могли проверить свои знания в области законодательства. В диктанте можно было принять участие онлайн. Среди участников было много студентов.

Аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова отметила, что ТПП РФ делает большую системную работу. Привлечение молодежи, по ее словам, — важный фактор. Аудитор обратилась с просьбой, чтобы победители диктанта посетили Счетную палату, где они смогут получить представление о работе организации.

Участники, которые показали наиболее высокие результаты при прохождении диктанта, получили специальное свидетельство от ТПП России.

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