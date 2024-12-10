В ТПП России подвели итоги исследования о влиянии коррупции на бизнес

Президент ТПП России Сергей Катырин рассказал, что каждое государство выстраивает свою систему борьбы с коррупцией. Торгово-промышленная палата РФ, как объединение предпринимателей, не могла остаться в стороне. Первым шагом в преодолении коррупции должно стать прозрачное законодательство. Важно, чтобы оно было максимально понятным для всех субъектов экономической деятельности независимо от направлений. В связи с этим представители ТПП России принимают активное участие в формировании законодательства, сопровождая ежегодно около ста законодательных инициатив — от начала их обсуждения до принятия. Около 2000 нормативно-правовых актов поступает в ТПП РФ для оценки регулирующего воздействия. Каждый из этих документов проходит обязательную проверку на коррупционность.