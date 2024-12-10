В Омске на охрану гаражей с муниципальными автобусами планируют потратить 25 млн

В Омске «Пассажирское предприятие № 8» объявило о поиске подрядчика, который в 2025 году займется охраной автобусных парков. Заявка появилась на сайте госзакупок. Начальная цена контракта превышает 25 млн рублей. Предложения от подрядчиков принимают до 18 декабря.