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Posted 10 декабря, 10:11

Published 10 декабря, 10:11

Modified 10 декабря, 10:19

Updated 10 декабря, 10:19

Иллюстрация

В Омске на охрану гаражей с муниципальными автобусами планируют потратить 25 млн

10 декабря 2024, 10:11
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Сюжет
Госзакупки
Необходимо будет в течение 2025 года охранять четыре объекта «Пассажирского предприятия №8».

В Омске «Пассажирское предприятие № 8» объявило о поиске подрядчика, который в 2025 году займется охраной автобусных парков. Заявка появилась на сайте госзакупок. Начальная цена контракта превышает 25 млн рублей. Предложения от подрядчиков принимают до 18 декабря.

Необходимо будет охранять боксы, открытые стоянки, складские помещения по адресам: улица 2-я Солнечная, 27; улица 1-я Путевая, 102; улица Нефтезаводская, 40; 10-й Семиреченский переулок, 16.

В нынешнем году охраной «ПП № 8» занимается организация «Лекс-Охрана». По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в 2017 году. Руководителем и учредителем является Александр Демиденко.

Ранее Город555 рассказывал, что в Омске появилась охранная компания с названием «Орешник». Ее открыл депутат Горсовета Иван Котенко.

«Сила русского оружия». Омский депутат открыл ЧОП под названием «Орешник»
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#Евгений Игишев#Транспорт#Омск#Подрядчик#Госзакупки#Охрана#Пассажирское предприятие
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