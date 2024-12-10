У омских аграриев возникли проблемы из-за переизбытка урожая пшеницы

Сегодня на пресс-конференции в Доме журналистов министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа рассказал, как в регионе используют полученный урожай зерновых. В этом году у аграриев возникли проблемы из-за большого количества зерна, его получилось около 4 млн тонн, реализовать такой объем оказалось проблематично.