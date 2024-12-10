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Posted 10 декабря, 12:48

Published 10 декабря, 12:48

Modified 10 декабря, 12:54

Updated 10 декабря, 12:54

У омских аграриев возникли проблемы из-за переизбытка урожая пшеницы

У омских аграриев возникли проблемы из-за переизбытка урожая пшеницы

10 декабря 2024, 12:48
Фото: 1MI.
Министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа рассказал, что в этом году удалось собрать около 4 млн тонн зерна.

Сегодня на пресс-конференции в Доме журналистов министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа рассказал, как в регионе используют полученный урожай зерновых. В этом году у аграриев возникли проблемы из-за большого количества зерна, его получилось около 4 млн тонн, реализовать такой объем оказалось проблематично.

«Мы сегодня нацеливаем наших аграриев на пересмотр структуры посевных площадей. Нужно уходить от монокультуры пшеницы, смотреть больше на высокомаржинальные культуры — рапс, подсолнечник, соя — хорошие перспективные культуры, которые могли бы дать нашим аграриям больший уровень рентабельности», — сказал Дрофа.

Он также добавил, что урожай зерновых в этом году вывел Омскую область на шестое место в России и на второе в Сибирском федеральном округе.

Напомним, что омские аграрии собрали рекордный урожай картофеля в уходящем году, урожайность составила более 290 центнеров с гектара, а общий вес — почти 154 тысяч тонн.

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