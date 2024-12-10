Теперь официально: Антон Курьянов вошел в тренерский штаб «Локомотива»

Posted 10 декабря, 08:08
Published 10 декабря, 08:08
Modified 10 декабря, 08:10
Updated 10 декабря, 08:10
В пресс-службе хоккейного клуба «Локомотив» объявили, что в штаб Игоря Никитина вошел экс-тренер «Авангарда» Антон Курьянов. По информации спортивного журналиста Артура Хайруллина, специалист будет отвечать за работу нападения и большинство.
«ХК „Локомотив“ информирует о том, что тренерский состав нашей команды пополнил Антон Алексеевич Курьянов. Приветствуем известного российского хоккеиста и специалиста, желаем плодотворной работы в штабе Игоря Никитина», — сообщили в ярославском клубе.
Антон Курьянов уже прилетел в Ярославль и готовится к знакомству с командой. Известно, что он будет работать вместе с Антоном Бутом.
Напомним, что 3 декабря «Авангард» расторг контракты с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным и тренером Антоном Курьяновым. В обоих случаях сотрудничество было прекращено по согласию сторон.
Еще несколькими днями раньше в клубе объявили о подписании нового тренера — канадца Ги Буше. Специалист должен приехать в Омск вместе с помощником Дэйвом Барром в середине декабря.