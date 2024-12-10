Стало известно о смерти известного омского лесовода

Posted 10 декабря, 11:14
Published 10 декабря, 11:14
Modified 10 декабря, 16:35
Updated 10 декабря, 16:35
В Омской области скончался известный лесовод Александр Макаренко, который руководил Муромцевским лесным хозяйством, начиная с 1994 года.
«Его трудовые годы пришлись на переломное время: он руководил лесхозом в то тяжелое время, которое и до сих пор вспоминается с тревогой, — пишут в пресс-службе Главного управления лесного хозяйства Омской области. — Однако ему удалось почти невозможное: под его руководством лесхоз преодолел все трудности и остался в передовиках. Неоднократно Муромцевский лесхоз становился лучшим в нашем регионе…».
22 декабря Александру Викторовичу должно было исполниться 68 лет. Известно, что он скончался скоропостижно. Прощание состоится в Муромцево завтра, 11 декабря, в 13.00 по адресу улица Северная, дом 15а, квартира 2.
Редакция Города55 выражает свои соболезнования родным и близким Александра Викторовича.