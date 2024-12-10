Слухи подтвердились: «Авангард» обменял нападающего Яремчука в «Сочи»

Уход Яремчука, вероятно, далеко не последнее изменение в составе «Авангарда» перед дедлайном КХЛ. Ряды «ястребов» может пополнить защитник фарм-клуба команды НХЛ «Вегас Голден Найтс» Даниил Чайка. До недавнего времени шли разговоры о переезде в Омск двух игроков «Северстали» — нападающих Кирилла Пилипенко и Данилы Аймурзина. За них омичи были готовы заплатить 120 и 130 млн рублей, но в Череповце на сделку не пошли.