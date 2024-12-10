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Posted 10 декабря, 10:38

Published 10 декабря, 10:38

Modified 10 декабря, 10:40

Updated 10 декабря, 10:40

Слухи подтвердились: «Авангард» обменял нападающего Яремчука в «Сочи»

Слухи подтвердились: «Авангард» обменял нападающего Яремчука в «Сочи»

10 декабря 2024, 10:38
Фото: ХК «Авангард».
В обмен на игрока омский клуб получил денежную компенсацию.

Сегодня «Авангард» объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Александром Яремчуком. Хоккеиста обменяли в «Сочи» и получили за него денежную компенсацию.

«Хоккейный клуб „Авангард“ обменял нападающего Александра Яремчука в ХК „Сочи“ на денежную компенсацию. Клуб благодарит Александра за игру и желает ему успешного продолжения карьеры», — написали в пресс-службе.

Напомним, что слухи о таком исходе появились еще на прошлой неделе. Тогда телеграм-канал «Хоккейная правда» писал, что игроку так и не удалось «стать своим парнем в „Авангарде“».

Фото: ХК «Авангард»

Уход Яремчука, вероятно, далеко не последнее изменение в составе «Авангарда» перед дедлайном КХЛ. Ряды «ястребов» может пополнить защитник фарм-клуба команды НХЛ «Вегас Голден Найтс» Даниил Чайка. До недавнего времени шли разговоры о переезде в Омск двух игроков «Северстали» — нападающих Кирилла Пилипенко и Данилы Аймурзина. За них омичи были готовы заплатить 120 и 130 млн рублей, но в Череповце на сделку не пошли.

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#Анастасия Баянова#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Хоккеист#Омский авангард#Хоккейный клуб#КЦ
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