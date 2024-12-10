Слухи подтвердились: «Авангард» обменял нападающего Яремчука в «Сочи»

Posted 10 декабря, 10:38
Published 10 декабря, 10:38
Modified 10 декабря, 10:40
Updated 10 декабря, 10:40
Сегодня «Авангард» объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Александром Яремчуком. Хоккеиста обменяли в «Сочи» и получили за него денежную компенсацию.
«Хоккейный клуб „Авангард“ обменял нападающего Александра Яремчука в ХК „Сочи“ на денежную компенсацию. Клуб благодарит Александра за игру и желает ему успешного продолжения карьеры», — написали в пресс-службе.
Напомним, что слухи о таком исходе появились еще на прошлой неделе. Тогда телеграм-канал «Хоккейная правда» писал, что игроку так и не удалось «стать своим парнем в „Авангарде“».
Уход Яремчука, вероятно, далеко не последнее изменение в составе «Авангарда» перед дедлайном КХЛ. Ряды «ястребов» может пополнить защитник фарм-клуба команды НХЛ «Вегас Голден Найтс» Даниил Чайка. До недавнего времени шли разговоры о переезде в Омск двух игроков «Северстали» — нападающих Кирилла Пилипенко и Данилы Аймурзина. За них омичи были готовы заплатить 120 и 130 млн рублей, но в Череповце на сделку не пошли.