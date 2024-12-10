Сергей Звягин раскрыл подробности увольнения из «Авангарда» в большом интервью

— Да. Когда Кожевников сказал об этом, то я ответил, что меня волнует лишь то, кто готовит команду к ближайшей игре со СКА. Сказали, что готовлю я, что я продолжаю работать, до того времени, пока не приедет новый тренер. Потом уже 2 декабря Евгений Игоревич приехал в Омск, прошла встреча, разговор о команде, об игроках. Вечером мне позвонили и сказали, что готовы бумаги о расторжении контракта. Понятно, что ребята все понимали, и рычагов, наверное, у меня становилось все меньше и меньше. Однако процесс продолжался. Старался не только пожары тушить, но и строить команду.