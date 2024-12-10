Сергей Звягин раскрыл подробности увольнения из «Авангарда» в большом интервью

Posted 10 декабря, 14:27
Published 10 декабря, 14:27
Modified 10 декабря, 14:35
Updated 10 декабря, 14:35
Бывший главный тренер «Авангарда» дал первое большое интервью после ухода с должности. «Чемпионату» специалист рассказал о тонкостях работы с командой, сложностях, возникавших по ходу сезона, и поделился планами на будущее.
— Как произошло ваше расставание с «Авангардом»? Ведь оно, как понимаю, случилось немного раньше, чем планировалось.
«Трудно сказать, чуть раньше или чуть позже. Мне еще за два дня до домашней игры со СКА 11 ноября сказали, что проведены переговоры с канадским тренером, а мне предлагается другая должность»
— Другая должность — это место помощника в штабе у нового тренера?
— Нет. В системе клуба, но совсем не по моей специальности. О возвращении к роли ассистента речи никогда не шло, да и я в любом случае не остался бы в таком статусе. Потому что есть люди на своих местах, я бы не согласился заменить кого-то.
— Выходит, вы почти месяц работали, понимая, что «Авангард» уже ищет нового тренера?
— Да. Когда Кожевников сказал об этом, то я ответил, что меня волнует лишь то, кто готовит команду к ближайшей игре со СКА. Сказали, что готовлю я, что я продолжаю работать, до того времени, пока не приедет новый тренер. Потом уже 2 декабря Евгений Игоревич приехал в Омск, прошла встреча, разговор о команде, об игроках. Вечером мне позвонили и сказали, что готовы бумаги о расторжении контракта. Понятно, что ребята все понимали, и рычагов, наверное, у меня становилось все меньше и меньше. Однако процесс продолжался. Старался не только пожары тушить, но и строить команду.
— В каком ключе прошло прощание с командой?
«Очень коротко. Мы с Антоном Курьяновым пришли на командное собрание, руководство сделало объявление. Мы обратились к ребятам, поблагодарили за работу. На этом, собственно, все»
— Получалось ли в таких условиях удерживать коллектив в рамках нормальной рабочей этики и естественной субординации?
«Что касается хоккеистов, да и тренерского штаба — никому не могу предъявить никаких претензий. Единственное — последние две игры под моим руководством. Как раз перед ними уже появилась официальная новость о новом главном тренере. И мне показалось, что это были две самые слабые игры в сезоне»
— Возможно, вам не хватило опытного помощника в тренерском штабе?
«Думаю, далеко не все опытные специалисты сталкивались с тем, что происходило в „Авангарде“ в первой части сезона. Мой тренерский штаб работал в полную силу, но, опять же, задача главного тренера состоит в том, чтобы найти всем лучшее применение»
— Как считаете, команда нормально воспринимала ваши требования, слышала вас? Были ли вы достаточно жестким в роли главного тренера?
«У всех разные стили работы, общения с игроками. Мой построен на выстраивании отношений с игроками. Мне это хорошо удавалось в других ролях. Здесь же объем работы и ответственности был в разы больше. Очень много времени тратил на видео, другие аспекты работы и, наверное, недостаточно на общение с игроками»
— Колоссальная перетряска состава в ноябре — это была головная боль для вас?
«Конечно, это не дает стабильности. Мы старались строить коллектив, прививать лидерство. Когда приходят новые игроки, особенно в таком количестве, нужно время на притирку, в раздевалке меняется динамика. Команда — это живой организм, и понятно, что любое изменение влечет за собой реакцию»
— В матчах после вашего ухода «Авангард» играл в ту же систему, но более агрессивно — это отмечали и Подконицки, и хоккеисты.
«Игры не смотрел, у меня были переезды. Рад, что „Авангард“ выиграл эти матчи. Думаю, если Андрей так говорит, то так и есть. Надеюсь, команда будет только добавлять. А в том, что Подконицки хороший специалист, я никогда не сомневался»
— Какие у вас планы на ближайшее будущее?
«Сейчас я рад тому, что смогу провести время с семьей, давно всех не видел. Будет возможность немного выдохнуть и посмотреть, что дальше. Есть некоторые телефонные звонки, но пока говорить о будущем преждевременно. Пока никаких приоритетов не расставляю — нужно, чтобы прошло какое-то время»
Напомним, что 27 ноября омский «Авангард» объявил о заключении двухлетнего контракта с новым главным тренером — канадцем Ги Буше. Специалист должен приехать в Омск вместе с помощником Дэйвом Барромв середине декабря.