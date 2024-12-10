РЭО: Победители «Зеленой премии» получили денежные призы на общую сумму 9 млн рублей

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, в момент учреждения «Зеленой премии» у ее организаторов возникло желание донести до аудитории мысль, что сделать значимый вклад в сохранение природы родной страны способен каждый россиянин. При этом не так значимо, идет ли речь о малой региональной инициативе или масштабном федеральном проекте, ведь общей целью любого подобного начинания является стремление изменить отношение общества к природе, стать максимально осознанными в вопросах экологии. Глава Российского экологического оператора обратил внимание на то, что за три года существования премии ей удалось существенно разрастись: в 2024 году эксперты в составе жюри рассмотрели свыше 13 тысяч проектов в 13 номинациях. Для организаторов конкурса важна инициатива каждого участника, стремление которого улучшить экологическую обстановку способствует прогрессу в отрасли обращения с отходами. Как сообщает 56orb.ru, Буцаев поблагодарил каждого за участие и пожелал успехов в таких начинаниях, а также поздравил финалистов премии.