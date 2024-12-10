РЭО: Победители «Зеленой премии» получили денежные призы на общую сумму 9 млн рублей

Posted 10 декабря, 17:27
Published 10 декабря, 17:27
Modified 10 декабря, 17:27
Updated 10 декабря, 17:27
По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, в момент учреждения «Зеленой премии» у ее организаторов возникло желание донести до аудитории мысль, что сделать значимый вклад в сохранение природы родной страны способен каждый россиянин. При этом не так значимо, идет ли речь о малой региональной инициативе или масштабном федеральном проекте, ведь общей целью любого подобного начинания является стремление изменить отношение общества к природе, стать максимально осознанными в вопросах экологии. Глава Российского экологического оператора обратил внимание на то, что за три года существования премии ей удалось существенно разрастись: в 2024 году эксперты в составе жюри рассмотрели свыше 13 тысяч проектов в 13 номинациях. Для организаторов конкурса важна инициатива каждого участника, стремление которого улучшить экологическую обстановку способствует прогрессу в отрасли обращения с отходами. Как сообщает 56orb.ru, Буцаев поблагодарил каждого за участие и пожелал успехов в таких начинаниях, а также поздравил финалистов премии.
В этом году жюри рассматривало представленные проекты в трех треках — общественном, профессиональном, юннатском — по 13 номинациям. В закрытой номинации «Регионы России», или «Зеленый рейтинг», оценивали результаты работы регионов на базе методологии РЭО, включая статистику проделанной работы и итоги социального опроса.
Победителям вручались призы от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. В общей сложности призовой фонд составил девять миллионов рублей. Награду победители имеют возможность потратить на реализацию собственных проектов. В общественный трек вошло пять номинаций. «Экологические лидеры» — это три победителя, получившие гранты по 1 миллиону рублей. В номинации «Экологическая семья» в качестве награды вручили сертификат на 500 тысяч рублей, который можно потратить на семейное путешествие. В номинациях «Экологические центры» и «Экологическое предпринимательство» определили по три победителя в каждой с вручением грантов по 500 тысяч рублей. В номинации «Студенчество» назвали 10 наиболее достойных конкурсантов, которым полагается студенческая стипендия в размере 150 тысяч рублей каждому. В треке «Зеленая премия. Юннаты» стоит отметить номинацию «Лидеры юннатов», в которой пятерка лучших кандидатов получила гранты по 200 тысяч рублей.
В жюри вошли представители госучреждений, работающих по направлению защиты окружающей среды, участники сферы обращения с ТКО, научные деятели и предприниматели, публичные личности, включая артистов и спортсменов. Они участвовали в отборе самых эффективных инициатив, продемонстрировавших максимальную масштабность и вовлеченность населения, а также возможность реализации таких проектов по всей России.