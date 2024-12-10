Прокуратура Омска нашла виновных в травме подростка на теплотрассе

Posted 10 декабря, 05:03
Published 10 декабря, 05:03
Modified 10 декабря, 07:09
Updated 10 декабря, 07:09
Прокуратура Центрального округа Омска проверила инцидент, в котором 17-летний парень получил ожог, упав в яму с кипятком возле дома по улице 10 лет Октября, 193. Происшествие произошло 14 ноября, когда подросток возвращался домой. Омича с ожогом ноги госпитализировали.
Прокуратура Омской области выяснила, что тепловые сети, где случилась авария, принадлежат строительной компании «Гранит». Во время устранения повреждения компания не огородила опасную территорию и не уведомила местные власти о проведении работ.
Из-за этих нарушений прокуратура направила руководству компании официальное представление. Восстановительные работы завершены, а территория приведена в порядок.
Кроме того, прокуратура запросила медицинскую документацию, чтобы определить степень ущерба здоровью подростка. После получения информации прокуратура подаст иск в суд, чтобы взыскать с виновных компенсацию морального вреда.
Напомним, ранее Город55 писал о том, что в Омске можно встретить множество ям с парящими трубами, которые не ремонтируются месяцами. Тепловая компания сообщила, что в городе имеется 75 таких участков, но работы по их восстановлению откладываются, чтобы избежать повторных раскопок в будущем. Основными проблемами являются высокая степень повреждаемости сетей и нехватка рабочих.