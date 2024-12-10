Прокуратура Омска нашла виновных в травме подростка на теплотрассе

Напомним, ранее Город55 писал о том, что в Омске можно встретить множество ям с парящими трубами, которые не ремонтируются месяцами. Тепловая компания сообщила, что в городе имеется 75 таких участков, но работы по их восстановлению откладываются, чтобы избежать повторных раскопок в будущем. Основными проблемами являются высокая степень повреждаемости сетей и нехватка рабочих.