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Posted 10 декабря, 05:03

Published 10 декабря, 05:03

Modified 10 декабря, 07:09

Updated 10 декабря, 07:09

Прокуратура Омска нашла виновных в травме подростка на теплотрассе

Прокуратура Омска нашла виновных в травме подростка на теплотрассе

10 декабря 2024, 05:03
Фото: Изображение Midjourney.
В ходе проверки были выявлены нарушения со стороны строительной компании, отвечающей за тепловые сети, что привело к травме несовершеннолетнего.

Прокуратура Центрального округа Омска проверила инцидент, в котором 17-летний парень получил ожог, упав в яму с кипятком возле дома по улице 10 лет Октября, 193. Происшествие произошло 14 ноября, когда подросток возвращался домой. Омича с ожогом ноги госпитализировали.

Прокуратура Омской области выяснила, что тепловые сети, где случилась авария, принадлежат строительной компании «Гранит». Во время устранения повреждения компания не огородила опасную территорию и не уведомила местные власти о проведении работ.

Видео: Прокуратура Омской области.

Из-за этих нарушений прокуратура направила руководству компании официальное представление. Восстановительные работы завершены, а территория приведена в порядок.

Кроме того, прокуратура запросила медицинскую документацию, чтобы определить степень ущерба здоровью подростка. После получения информации прокуратура подаст иск в суд, чтобы взыскать с виновных компенсацию морального вреда.

Напомним, ранее Город55 писал о том, что в Омске можно встретить множество ям с парящими трубами, которые не ремонтируются месяцами. Тепловая компания сообщила, что в городе имеется 75 таких участков, но работы по их восстановлению откладываются, чтобы избежать повторных раскопок в будущем. Основными проблемами являются высокая степень повреждаемости сетей и нехватка рабочих.

Термальный источник прямо на улице: в Омске насчитали 75 разрытых ям
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#Диана Рязанцева#Происшествия#Видео#ЖКХ#Омск#Прокуратура#Соцсети#Больница#Подросток#Кипяток#Ожог
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