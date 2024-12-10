Преступление в сфере ЖКХ: директор омского МУП перевел 250 тысяч на подставные счета

Posted 10 декабря, 05:37
Published 10 декабря, 05:37
Modified 10 декабря, 07:20
Updated 10 декабря, 07:20
В Омской области по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело против директора МУП «Знаменское ЖКХ» (с сентября 2022-го эту должность занимает Владимир Гоков) по подозрению в хищении 250 тысяч рублей.
Прокуратура Знаменского района выявила нарушения в деятельности муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство», которое отвечает за теплоснабжение в районе. Оказалось, что с 2023 по 2024 год по указанию 46-летнего директора средства за услуги по тепло- и водоснабжению переводились на счета его подконтрольных крестьянско-фермерских хозяйств. При этом организации не оказывали никаких услуг МУПу и не поставляли товары.
Полученные таким способом более 250 тысяч рублей директор обналичил и использовал по своему усмотрению.
Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до шести лет со штрафом. По мнению следователей, действия руководителя «Знаменского ЖКХ» привели к срыву отопительного сезона зимой прошлого года в районном поселке.