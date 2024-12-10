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Posted 10 декабря, 05:37

Published 10 декабря, 05:37

Modified 10 декабря, 07:20

Updated 10 декабря, 07:20

Директор омского МУПа вывел четверть миллиона через счета подставных фирм

Преступление в сфере ЖКХ: директор омского МУП перевел 250 тысяч на подставные счета

10 декабря 2024, 05:37
Фото: Изображение Midjourney.

Директор омского МУПа вывел четверть миллиона через счета подставных фирм

В отношении директора МУП «Знаменское ЖКХ» уже возбудили уголовное дело в региональном следкоме.

В Омской области по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело против директора МУП «Знаменское ЖКХ» (с сентября 2022-го эту должность занимает Владимир Гоков) по подозрению в хищении 250 тысяч рублей.

Прокуратура Знаменского района выявила нарушения в деятельности муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство», которое отвечает за теплоснабжение в районе. Оказалось, что с 2023 по 2024 год по указанию 46-летнего директора средства за услуги по тепло- и водоснабжению переводились на счета его подконтрольных крестьянско-фермерских хозяйств. При этом организации не оказывали никаких услуг МУПу и не поставляли товары.

Полученные таким способом более 250 тысяч рублей директор обналичил и использовал по своему усмотрению.

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до шести лет со штрафом. По мнению следователей, действия руководителя «Знаменского ЖКХ» привели к срыву отопительного сезона зимой прошлого года в районном поселке.

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