Преступление в сфере ЖКХ: директор омского МУП перевел 250 тысяч на подставные счета

Прокуратура Знаменского района выявила нарушения в деятельности муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство», которое отвечает за теплоснабжение в районе. Оказалось, что с 2023 по 2024 год по указанию 46-летнего директора средства за услуги по тепло- и водоснабжению переводились на счета его подконтрольных крестьянско-фермерских хозяйств. При этом организации не оказывали никаких услуг МУПу и не поставляли товары.