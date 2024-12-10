gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 07:10

Published 10 декабря, 07:10

Modified 10 декабря, 07:12

Updated 10 декабря, 07:12

«Переход не рассматриваем»: гендиректор «Северстали» высказался о трансфере Пилипенко

«Переход не рассматриваем»: гендиректор «Северстали» высказался о трансфере Пилипенко

10 декабря 2024, 07:10
Фото: ХК «Авангард».
Генеральный директор череповецкого клуба Николай Канаков сообщил, что Пилипенко все-таки не перейдет в «Авангард».

В недавнем разговоре с «Матч ТВ» генеральный директор «Северстали» высказался о возможном переходе нападающего Кирилла Пилипенко в «Авангард». Он заявил, что такой трансфер вряд ли произойдет, так как форвард является командообазующим игроком в череповецком клубе.

«„Авангард» обращался, можно так сказать, практически во все клубы и это не секрет. Да, к нам они обращались, но мы не рассматриваем переход Пилипенко в другой клуб. Кирилл — командообразующий игрок», — передает слова Канакова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Пилипенко провел за «Северсталь» 34 матча, в которых набрал 29 (15+14) очков. Ранее появлялись слухи, что игрок может перейти в «Авангард», где ему готовы заплатить 120 млн рублей. Также рассматривался переход в омский клуб Данилы Аймурзина, ему предлагали еще большую сумму — 130 млн рублей.

В Омск прилетел новый нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд
Узнать подробнее

Напомним, что 27 ноября омский «Авангард» объявил о заключении двухлетнего контракта с новым главным тренером — канадцем Ги Буше. Специалист должен приехать в Омск вместе с помощником Дэйвом Барромв середине декабря.

Вопрос, кто займет место Сергея Звягина, обсуждался более месяца. На пост главного тренера могли попасть несколько специалистов. В частности, речь шла переговорах с канадским тренером Жерраром Галланом, спортивным директором чемпионского «Металлурга» Сергеем Гомоляко, североамериканцем Тоддом Рирденом и канадцем Джеем Вудкрофтом.

Читайте также:
Выше потолка: «Авангард» готов купить двух игроков «Северстали» за 250 млн рублейСлухи не подтвердились: Иван Игумнов останется в «Авангарде» еще на один сезонКирилл Алексеев стал директором по спортивному развитию омского «Авангарда»
#Анастасия Баянова#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Авангард хоккей#Хоккеисты#Омский авангард#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика