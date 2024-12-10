«Переход не рассматриваем»: гендиректор «Северстали» высказался о трансфере Пилипенко

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Пилипенко провел за «Северсталь» 34 матча, в которых набрал 29 (15+14) очков. Ранее появлялись слухи, что игрок может перейти в «Авангард», где ему готовы заплатить 120 млн рублей. Также рассматривался переход в омский клуб Данилы Аймурзина, ему предлагали еще большую сумму — 130 млн рублей.