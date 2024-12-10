«Переход не рассматриваем»: гендиректор «Северстали» высказался о трансфере Пилипенко

Posted 10 декабря, 07:10
Published 10 декабря, 07:10
Modified 10 декабря, 07:12
Updated 10 декабря, 07:12
В недавнем разговоре с «Матч ТВ» генеральный директор «Северстали» высказался о возможном переходе нападающего Кирилла Пилипенко в «Авангард». Он заявил, что такой трансфер вряд ли произойдет, так как форвард является командообазующим игроком в череповецком клубе.
«„Авангард» обращался, можно так сказать, практически во все клубы и это не секрет. Да, к нам они обращались, но мы не рассматриваем переход Пилипенко в другой клуб. Кирилл — командообразующий игрок», — передает слова Канакова «Матч ТВ».
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Пилипенко провел за «Северсталь» 34 матча, в которых набрал 29 (15+14) очков. Ранее появлялись слухи, что игрок может перейти в «Авангард», где ему готовы заплатить 120 млн рублей. Также рассматривался переход в омский клуб Данилы Аймурзина, ему предлагали еще большую сумму — 130 млн рублей.
Напомним, что 27 ноября омский «Авангард» объявил о заключении двухлетнего контракта с новым главным тренером — канадцем Ги Буше. Специалист должен приехать в Омск вместе с помощником Дэйвом Барромв середине декабря.
Вопрос, кто займет место Сергея Звягина, обсуждался более месяца. На пост главного тренера могли попасть несколько специалистов. В частности, речь шла переговорах с канадским тренером Жерраром Галланом, спортивным директором чемпионского «Металлурга» Сергеем Гомоляко, североамериканцем Тоддом Рирденом и канадцем Джеем Вудкрофтом.