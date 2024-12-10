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Posted 10 декабря, 07:11

Published 10 декабря, 07:11

Modified 10 декабря, 07:11

Updated 10 декабря, 07:11

Основным источником дохода туристического сектора Казахстана стали россияне

Основным источником дохода туристического сектора Казахстана стали россияне

10 декабря 2024, 07:11
Фото: Изображение Midjourney.
В текущем году россияне стали главным источником прибыли для туристического бизнеса Казахстана. Расходы российских граждан в республике выросли на 8,6% по сравнению с минувшим годом.

Самая большая доля потока иностранных туристов, прибывающих в Казахстан, приходится на граждан РФ. При этом за десять месяцев 2024 года россияне потратили 43,8% от общей суммы, оставленной в республике иностранцами.

Популярность данного направления растет по мере развития инфраструктуры республики. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Казахстан, Армению, Кыргызстан, Беларусь и Российскую Федерацию, договорились развивать сферу туризма совместными усилиями. Туристическую отрасль включили в перечень стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».

Согласно заявлению, сделанному главой Министерства экономики и финансовой политики ЕЭК Бахытом Султановым на Евразийском экономическом форуме, на туристическую отрасль приходится порядка 10% мирового ВВП, при этом в сфере создается значительное количество рабочих мест. В частности, Казахстан находится на 52-м месте в Индексе развития путешествий и туризма из 119 стран и опережает популярные Сербию, Филиппины и Шри-Ланку.

В республике иностранным гражданам предоставляется широкий спектр услуг, в том числе — историко-культурный и оздоровительный туризм. На зимних каникулах любителям активного отдыха предлагается посетить курорты Бурабай и Чунджи, горнолыжный комплекс Шымбулак в Алматы. На востоке Казахстана интерес у туристов вызывает Горный Алтай, а в Алматинской области застывшие Кольсайские озера привлекают живописным прозрачным льдом. Не стоит забывать и про побережье Каспийского моря, где даже зимой можно приятно отдохнуть на пляже.

В республике продолжается повсеместное развитие туристической инфраструктуры. Уже разработаны карты евразийских турмаршрутов, помогающих путешественникам в знакомстве с регионами и поиском новых точек притяжения. В 2025 году страны ЕАЭС запланировали внедрить единую концепцию развития туризма, целями которой являются повышение качества услуг и защита прав туристов.

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