Основным источником дохода туристического сектора Казахстана стали россияне

В республике иностранным гражданам предоставляется широкий спектр услуг, в том числе — историко-культурный и оздоровительный туризм. На зимних каникулах любителям активного отдыха предлагается посетить курорты Бурабай и Чунджи, горнолыжный комплекс Шымбулак в Алматы. На востоке Казахстана интерес у туристов вызывает Горный Алтай, а в Алматинской области застывшие Кольсайские озера привлекают живописным прозрачным льдом. Не стоит забывать и про побережье Каспийского моря, где даже зимой можно приятно отдохнуть на пляже.