Омский депарх отсудил у предпринимательницы недостроенный банкетный зал на Лермонтова

В 2020 году по иску департамента Куйбышевский районный суд уже признал этот объект самовольной постройкой и обязал владельца снести его. Тем не менее в 2024 году Садвакасова оформила право собственности на здание: в региональном управлении Роскадастра просто не было данных о решении Куйбышевского райсуда. Тогда чиновники и пошли в арбитраж, чтобы добиться признания права собственности отсутствующим и снятия здания с кадастрового учета.