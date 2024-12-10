Омский депарх отсудил у предпринимательницы недостроенный банкетный зал на Лермонтова

Posted 10 декабря, 08:57
Published 10 декабря, 08:57
Modified 10 декабря, 11:00
Updated 10 декабря, 11:00
Арбитражный суд Омской области принял решение по иску департамента архитектуры городской администрации к предпринимательнице Гуле Садвакасовой. Тяжба касается недостроенного здания на пересечении улиц Лермонтова и 8-я Линия: чиновники настаивают на том, что это здание должно считаться самовольной постройкой, ответчица пытается сохранить за собой права на объект.
Из судебных документов следует, что строительство началось еще в 2015 году. Садвакасова добилась изменения вида разрешенного использования земельного участка на «Ресторан, бар» и начала возводить двухэтажное здание, не получив разрешение на строительство. Работы не были завершены, на данный момент вместо полноценного здания стоит «коробка» общей площадью 791 квадратный метр.
В 2020 году по иску департамента Куйбышевский районный суд уже признал этот объект самовольной постройкой и обязал владельца снести его. Тем не менее в 2024 году Садвакасова оформила право собственности на здание: в региональном управлении Роскадастра просто не было данных о решении Куйбышевского райсуда. Тогда чиновники и пошли в арбитраж, чтобы добиться признания права собственности отсутствующим и снятия здания с кадастрового учета.
Садвакасова, возражая истцу в суде, рассказала, что поменяла вид использования земельного участка на «Жилой дом», но этот аргумент был признан неубедительным.
«Названные доводы ответчика судом признаются несостоятельными, поскольку основаны на ошибочном толковании норм гражданского права, — уточняется в судебном решении. — По смыслу пункта 2 статьи 222 ГК РФ самовольно возведенный объект не может выступать объектом гражданских прав и обязанностей ни в целом, ни в какой-либо части. Следовательно, совершение каких-либо действий в отношении такого объекта за исключением сноса на основании судебного акта является недопустимым».
В итоге иск депарха был полностью удовлетворен. Право собственности Садвакасовой признано отсутствующим, здание снято с кадастрового учета. Теоретически у ответчицы есть возможность подать апелляционную жалобу.