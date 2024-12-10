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Posted 10 декабря, 03:18

Published 10 декабря, 03:18

Modified 10 декабря, 03:21

Updated 10 декабря, 03:21

Улицы Омска в выходной день останутся без воды

Омск останется без воды до вечера: масштабное отключение на Партизанской и Таубе

10 декабря 2024, 03:18
Фото: Изображение Midjourney.

Улицы Омска в выходной день останутся без воды

15 декабря с 11:00 до 19:00 в связи с плановым ремонтом водопровода отключат водоснабжение на нескольких улицах.

15 декабря в Омске будут проводиться ремонтные работы на водопроводе по адресу: улица Партизанская, 20. В связи с этим временно прекратится подача воды для абонентов, проживающих по следующим адресам:

  • Улица Партизанская, дома 5, 16, 18, 18к1, 20;
  • Улица Таубе, дома 10, 13.

Воды у абонентов не будет до вечера — с 11:00 до 19:00 часов.

Омский водоканал рекомендует жителям заранее запастись необходимым количеством воды для бытовых нужд. В организации приносят извинения за временные неудобства и надеются на понимание со стороны горожан.

Ремонтные работы проводятся в рамках планового обслуживания водопроводной сети для обеспечения надежной подачи воды в будущем.

Напомним, в этот четверг, 12 декабря, в омских Нефтяниках также запланирован ремонт водопровода.

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#Диана Рязанцева#Омск#Водоснабжение#Водопровод#Ремонтные работы#Омский водоканал
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