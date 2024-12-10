Омск останется без воды до вечера: масштабное отключение на Партизанской и Таубе

Posted 10 декабря, 03:18
Published 10 декабря, 03:18
Modified 10 декабря, 03:21
Updated 10 декабря, 03:21
15 декабря в Омске будут проводиться ремонтные работы на водопроводе по адресу: улица Партизанская, 20. В связи с этим временно прекратится подача воды для абонентов, проживающих по следующим адресам:
Воды у абонентов не будет до вечера — с 11:00 до 19:00 часов.
Омский водоканал рекомендует жителям заранее запастись необходимым количеством воды для бытовых нужд. В организации приносят извинения за временные неудобства и надеются на понимание со стороны горожан.
Ремонтные работы проводятся в рамках планового обслуживания водопроводной сети для обеспечения надежной подачи воды в будущем.
Напомним, в этот четверг, 12 декабря, в омских Нефтяниках также запланирован ремонт водопровода.