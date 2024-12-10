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Posted 10 декабря, 03:00

Published 10 декабря, 03:00

Modified 10 декабря, 03:00

Updated 10 декабря, 03:00

Наступили морозы: при какой температуре можно не ходить в школу и на работу в Омске

Наступили морозы: при какой температуре можно не ходить в школу и на работу в Омске

10 декабря 2024, 03:00
Фото: 1MI.
Город55 выяснил, при какой температуре воздуха можно не ходить на работу и в школу, и что делать, если температура в помещении не соответствует норме.

По данным сервиса Ventusky, ближайшие 14 дней омичей ждет переменчивая погода. До четверга, 12 декабря, в регионе будет холодно. Температура воздуха днем будет в пределах -10… -18 градусов, ночами — до -20 градусов. Может ли погода в такие дни стать уважительной причиной для того, чтобы не прийти или хотя бы опоздать? Отвечаем на популярные вопросы.

При какой температуре можно не идти в школу

При наступлении сильных морозов родители школьников и детсадовцев могут самостоятельно принять решение оставить ребенка дома. Для каждого звена установлена своя температура, чтобы не ходить в школу:

  • –25 градусов и более — для начальной школы;
  • –30 градусов и более — для среднего звена;
  • –35 градусов и более — для старшеклассников.

При такой температуре на улице ребенок может не посещать занятия по уважительной причине, однако родители обязаны оповестить об этом руководство школы или классного руководителя.

Пока что омичам не прогнозируют таких морозовПока что омичам не прогнозируют таких морозов
Пока что омичам не прогнозируют таких морозов. Фото: Изображение Midjourney

При какой температуре можно не ездить на работу в офис

Для взрослых людей тоже есть послабления в трудовом графике на случай экстремально низких температур. Так, в Трудовом кодексе и санитарных правилах прописано, что для работников, занятых на открытом воздухе, работодатель должен оборудовать специальное место с температурой +21…+25 градусов и считать время обогрева рабочим, то есть оплачивать его, а не вычитать, как время отдыха. Кроме того, для работы на улице работодатель должен обеспечить сотрудников теплой одеждой, шапками, рукавицами.

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха работников, — говорится в статье 109 ТК РФ.

Если морозы повлияли на температуру воздуха в помещении, где трудятся офисные сотрудники, они могут рассчитывать на сокращение рабочего дня. Температура на рабочем месте в помещении регламентируется СанПиНом, при этом она зависит от характера работ: чем меньше энерготраты у работников — тем теплее должно быть в помещении. Так, если работа сидячая — температура воздуха в помещении зимой должна быть не ниже 20 градусов, а если она связана с постоянным перетаскиванием тяжестей — не ниже 13 градусов.

Температуры регламентируются нормами СанПиНаТемпературы регламентируются нормами СанПиНа
Температуры регламентируются нормами СанПиНа. Фото: 1MI

Можно ли опоздать на работу из-за морозов и непогоды

На рассмотрение Госдумы РФ ранее представили законопроект о внесении изменений в ч. 5 ст. 192 ТК РФ. Авторы документа предлагают закрепить в кодексе правило, запрещающее применять к работнику дисциплинарные взыскания за опоздание на работу в связи с возникновением тяжелых погодных условий, являющихся обстоятельствами непреодолимой силы.

Предполагается, что критерии отнесения погодных условий к категории тяжелых условий, а также случаи, при которых к работнику не могут применяться дисциплинарные взыскания за опоздание на работу из-за погоды, определит Правительство России.

Официально законы не считают непогоду основанием для законного опоздания или прогула. Однако еще в 2018 году Роструд дал разъяснения работодателям, что перебои в работе общественного транспорта должны быть признаны уважительной причиной опоздания на работу при сложных погодных условиях. Эту позицию в 2019 году поддержал и Верховный суд, хотя до сих пор работодатели грозят работникам взысканиями. Например, несколько лет назад суд признал незаконным увольнение москвички, которая не смогла приехать на работу, поскольку ее машина застряла в сугробе. В итоге работодателя обязали восстановить женщину и выплатить ей компенсацию морального вреда и зарплату за период вынужденного простоя.

У работодателя есть обязанность обеспечить все надлежащие условия труда, в том числе и связанные с температурой — как в помещении, так и на улицеУ работодателя есть обязанность обеспечить все надлежащие условия труда, в том числе и связанные с температурой — как в помещении, так и на улице
У работодателя есть обязанность обеспечить все надлежащие условия труда, в том числе и связанные с температурой — как в помещении, так и на улице. Фото: 1MI

Когда должна быть приостановлена работа на улице

Работа на улице должна быть приостановлена при следующих низких температурах:

  • Для каменщиков: при температуре -25 градусов с ветром более трех баллов или температуре -30 градусов без ветра.
  • Для представителей других профессий, связанных с пребыванием на открытом воздухе: при температуре -27 градусов с ветром более трех баллов или температуре -35 градусов без ветра.

Работа в холодное время на открытом воздухе или в закрытых неотапливаемых помещениях регулируется статьей 109 Трудового кодекса РФ.

Температурные нормы в помещениях

Температуры регламентируются нормами СанПиНа.

Какой должна быть температура в детском саду и школе

В детских садах (СанПиН 2.4.1.3049-13), температура воздуха в приемных, игровых должна быть не ниже 22-24 градусов, в спальнях 19-20 градусов. В школах в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 температура внутри учебных помещений, классов и кабинетов должна составлять 18-24 градуса.

Какой должна быть температура в офисе

Оптимальные показатели температуры зависят от характера работы и от времени года. Согласно СанПиН 1.2.3685-21, в офисных помещениях должно быть 22–24 градуса в холодное время года.

Относительная влажность воздуха должна быть в диапазоне от 15 до 75%, а скорость движения воздуха — 0,1–0,2 м/с.

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