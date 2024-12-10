Наступили морозы: при какой температуре можно не ходить в школу и на работу в Омске

При какой температуре можно не идти в школу

При какой температуре можно не ездить на работу в офис

Можно ли опоздать на работу из-за морозов и непогоды

Когда должна быть приостановлена работа на улице

Температурные нормы в помещениях

Какой должна быть температура в детском саду и школе