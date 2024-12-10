Наступили морозы: при какой температуре можно не ходить в школу и на работу в Омске

Posted 10 декабря, 03:00
Published 10 декабря, 03:00
Modified 10 декабря, 03:00
Updated 10 декабря, 03:00
По данным сервиса Ventusky, ближайшие 14 дней омичей ждет переменчивая погода. До четверга, 12 декабря, в регионе будет холодно. Температура воздуха днем будет в пределах -10… -18 градусов, ночами — до -20 градусов. Может ли погода в такие дни стать уважительной причиной для того, чтобы не прийти или хотя бы опоздать? Отвечаем на популярные вопросы.
При наступлении сильных морозов родители школьников и детсадовцев могут самостоятельно принять решение оставить ребенка дома. Для каждого звена установлена своя температура, чтобы не ходить в школу:
При такой температуре на улице ребенок может не посещать занятия по уважительной причине, однако родители обязаны оповестить об этом руководство школы или классного руководителя.
Для взрослых людей тоже есть послабления в трудовом графике на случай экстремально низких температур. Так, в Трудовом кодексе и санитарных правилах прописано, что для работников, занятых на открытом воздухе, работодатель должен оборудовать специальное место с температурой +21…+25 градусов и считать время обогрева рабочим, то есть оплачивать его, а не вычитать, как время отдыха. Кроме того, для работы на улице работодатель должен обеспечить сотрудников теплой одеждой, шапками, рукавицами.
Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха работников, — говорится в статье 109 ТК РФ.
Если морозы повлияли на температуру воздуха в помещении, где трудятся офисные сотрудники, они могут рассчитывать на сокращение рабочего дня. Температура на рабочем месте в помещении регламентируется СанПиНом, при этом она зависит от характера работ: чем меньше энерготраты у работников — тем теплее должно быть в помещении. Так, если работа сидячая — температура воздуха в помещении зимой должна быть не ниже 20 градусов, а если она связана с постоянным перетаскиванием тяжестей — не ниже 13 градусов.
На рассмотрение Госдумы РФ ранее представили законопроект о внесении изменений в ч. 5 ст. 192 ТК РФ. Авторы документа предлагают закрепить в кодексе правило, запрещающее применять к работнику дисциплинарные взыскания за опоздание на работу в связи с возникновением тяжелых погодных условий, являющихся обстоятельствами непреодолимой силы.
Предполагается, что критерии отнесения погодных условий к категории тяжелых условий, а также случаи, при которых к работнику не могут применяться дисциплинарные взыскания за опоздание на работу из-за погоды, определит Правительство России.
Официально законы не считают непогоду основанием для законного опоздания или прогула. Однако еще в 2018 году Роструд дал разъяснения работодателям, что перебои в работе общественного транспорта должны быть признаны уважительной причиной опоздания на работу при сложных погодных условиях. Эту позицию в 2019 году поддержал и Верховный суд, хотя до сих пор работодатели грозят работникам взысканиями. Например, несколько лет назад суд признал незаконным увольнение москвички, которая не смогла приехать на работу, поскольку ее машина застряла в сугробе. В итоге работодателя обязали восстановить женщину и выплатить ей компенсацию морального вреда и зарплату за период вынужденного простоя.
Работа на улице должна быть приостановлена при следующих низких температурах:
Работа в холодное время на открытом воздухе или в закрытых неотапливаемых помещениях регулируется статьей 109 Трудового кодекса РФ.
Температуры регламентируются нормами СанПиНа.
В детских садах (СанПиН 2.4.1.3049-13), температура воздуха в приемных, игровых должна быть не ниже 22-24 градусов, в спальнях 19-20 градусов. В школах в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 температура внутри учебных помещений, классов и кабинетов должна составлять 18-24 градуса.
Оптимальные показатели температуры зависят от характера работы и от времени года. Согласно СанПиН 1.2.3685-21, в офисных помещениях должно быть 22–24 градуса в холодное время года.
Относительная влажность воздуха должна быть в диапазоне от 15 до 75%, а скорость движения воздуха — 0,1–0,2 м/с.